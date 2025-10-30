Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Rey dialoga con una víctima durante el funeral de Estado en presencia de la delegada del Gobierno.

El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado

El protocolo de Moncloa no fijaba un papel especial para la delegada y fuentes del Gobierno dicen que ella dio ese paso «por lo mucho que conoce a las víctimas»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:30

Comenta

Presente en la antesala en la que los Reyes fueron saludando, abrazando y besando a las víctimas de la dana. Presentando a cada una de ... ellas a Sus Majestades. Escuchando de cerca y de manera muy atenta las palabras que don Felipe y doña Letizia dirigían a los familiares de los fallecidos en la riada. Siempre al lado de los monarcas e incluso entre ellos y los afectados por la riada en muchos instantes de la ceremonia. Sólo con ver la infinidad de fotografías en las que aparece la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la celebración del funeral de Estado, se comprueba el papel preponderante que la mandataria tuvo en el acto de este miércoles. La otra cara de la moneda, el perfil gris, incomodo y hostigado de Mazón.

