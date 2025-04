«Impresiona estar en una ciudad que es el centro del interés mundial»

El anuncio del fallecimiento del papa Francisco no ha dejado indiferente a nadie. Tanto es así, que parece que los ojos del mundo entero ... están con la mirada fija en Roma. En Valencia la noticia cayó a cuenta gotas. Feligreses y turistas se enteraban del suceso durante su visita a la Basílica de la Virgen, por los periodistas que se encontraban a las puertas buscando reacciones, u ojeando su teléfono móvil. Sin embargo, daba igual dónde uno estuviera. La noticia caería igual en todas partes. Aunque eso sí, en la capital de Italia hay valencianos que viven en primera persona un acontecimiento único.

Es el caso de Manel Cerveró, un estudiante de quinto de Medicina que realiza su Erasmus en Roma. «Yo vivo en un barrio más periférico y Roma es muy grande, así que por mi zona todo se ha vivido con más tranquilidad», comenta el joven. Eligió estudiar en Roma por la importancia a nivel cultural e histórico que tiene la ciudad para el resto de Europa y el mundo: «Yo no soy creyente, pero eso no quita que adore vivir en la cuna del mundo occidental. Disfruto mucho visitando las iglesias y demás propiedades del catolicismo, aunque no case tanto con la institución«.

En este sentido, Cerveró está impresionado con la ciudad. «Sorprende sentir cómo se vive en un lugar que aparece en las noticias con regularidad. Sale Roma en las cabeceras y piensas que formas parte de ella. Ya no sólo por el fallecimiento del papa, si no también los últimos meses. Los medios han estado muy pendientes de las veces que Francisco ha enfermado y le ingresaron. Mencionan el hospital donde lo atendieron y resulta que lo tengo a pocos minutos de casa», cuenta.

Pese a no ser religioso, Cerveró pretende aprovechar para acercarse a la Basílica de San Pedro y vivir en primera persona cómo se organiza la capilla ardiente para que personas de todo el mundo puedan dar el último adiós al papa Francisco. «Es un episodio histórico, por lo que quiero aprovechar para ver en primera persona todo lo que sucede».

»Impresiona estar en una ciudad que es el centro del interés mundial, se siente algo especial. Al final es uno de los puntos neurálgicos del catolicismo, y eso se ve en las calles también. Y ya no sólo católicos, también turistas de todas partes, que quieren conocer una ciudad histórica como Roma», explica el joven. Sin embargo, tanto interés también provoca ciertos problemas. Y es que la saturación de visitantes provoca que la ciudad incomode a los residentes. «A la hora de querer hacer cosas por el centro, suele ser estar siempre saturado. Es como vivir eternamente en Fallas en Valencia».

Según cuenta Manel, durante el comienzo de la semana no se ha notado «mucha diferencia» en la afluencia de gente: «Roma siempre está llena, por lo que no se vive nada especial, de momento». Lo mismo comentaban a LAS PROVINCIAS Natalia y Aparo, dos valencianas que se encuentran de turismo en la ciudad precisamente esta semana. «En la Basílica de San Pedro no se nota demasiada aglomeración. No notamos diferencias con cualquier otra época del año. Lo que sí destaca mucho es la presencia de muchísimos medios de comunicación», comentan. Y es que, como bien explica Natalia, «a partir del miércoles que trasladan el cuerpo a la Basílica se notará la llegada de los visitantes.