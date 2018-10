Impagos del curso pasado en las escuelas infantiles

La Conselleria de Educación abonó a finales de septiembre las cuantías correspondientes al bono infantil del mes de junio, el último del curso pasado que entra dentro de la subvención.

Sin embargo, se han dado casos de centros infantiles de primer ciclo (de cero a tres años) que no lo han ingresado, lo que provoca tensiones de tesorería teniendo en cuenta que durante los meses de verano no existe esta ayuda y sin embargo se mantienen gastos fijos como los de personal o funcionamiento, pues muchas escuelas mantienen sus actividades para facilitar la conciliación familiar. Desde uno de los centros afectados lamentaron que además no consiguen que desde la administración se les dé alguna respuesta satisfactoria ni ninguna estimación para poder percibir el importe pendiente.

El bono infantil es una ayuda dirigida a las familias con niños matriculados en centros autorizados que cofinancia el puesto escolar, y se distribuye en función de la renta. Sin embargo, se gestiona desde los centros. En caso de impagos las cuantías son importantes pues se acumula la ayuda de todo el alumnado de los tres cursos que componen el primer ciclo de Infantil.

Para este curso, el sector privado confía en que los cambios introducidos en la convocatoria de la ayuda no les acaben perjudicando. Y es que desde este ejercicio también cubrirá el coste total en las plazas de dos años de los centros públicos.

Algo parecido sucedió con la partida de otros gastos de los colegios concertados, pues quedaron pendientes de abono las cuantías correspondientes a junio. Y lo mismo pasó con las becas de comedor. Fuentes del sector explicaron que la citada mensualidad también fue pagada a finales de septiembre.