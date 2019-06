TAN IGUALES, TAN DIFERENTES El acuerdo entre Ribó y Gómez se perfila casi imposible, a pesar de que ambos digan que quieren gobernar juntos PACO MORENO Lunes, 24 junio 2019, 00:09

Cómo ves el tema del Ayuntamiento? Porque están a leche limpia». Reproduzco uno de tantos mensajes llegados estos días a mi teléfono para preguntarme por las negociaciones entre Compromís y el PSPV para el reparto del gobierno municipal, paralizadas desde la semana pasada por las discrepancias tan grandes, notorias y públicas entre Joan Ribó y Sandra Gómez.

La contestación es difícil porque hablamos de política y utilizo la acepción para mí más acertada en la Real Academia Española de la Lengua: «Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado». Con eso ya está dicho todo, es decir, nos encontramos en esa fase difusa y gris donde se puede pasar de la opción de que Compromís gobierne en solitario el Ayuntamiento a que el PSPV consiga lo que desea, un trato de igual a igual para que se firme el acuerdo y se repartan las concejalías sin más problemas. Y tan amigos.

Una casa de apuestas (las detesto, por cierto), tendría difícil ofrecer a sus clientes unas probabilidades creíbles para que pusieran su dinero en uno o en otro lado del tapete. Se equivocan quienes dicen que todo depende de que los socialistas tengan una vicealcaldía. «Ya está bien, hay que decirlo», me comentaban desde esa parte de la mesa, después de pasar cuatro años subordinados en muchas de las políticas del Consistorio y donde salen ejemplos como las fricciones entre Movilidad y Policía Local, o asuntos más sensibles como los relacionados con las Fallas. Tampoco faltan discrepancias sin resolver, léase el plan para construir 1.345 viviendas en Benimaclet, las relaciones de la ciudad con el Puerto o la reforma de las plazas del centro histórico.

La misma Sandra Gómez lo decía el viernes, al utilizar términos como «subordinación» al referirse al planteamiento de Compromís en las negociaciones, por llamarlas de algún modo. Si se sigue el orden acordado, este miércoles deben volver a reunirse en el Teatro Rialto para intentar avanzar en un acuerdo. De ahí que da la impresión de que el gobierno en solitario de Ribó está más cerca que lejos.

Las razones son conocidas. Sus diez concejales lo convierten en la fuerza mayoritaria en el hemiciclo, aunque dudo mucho que esa cantidad de ediles sea suficiente para gobernar una ciudad como Valencia, al menos como se pretende. Hasta el 8 de julio, cuando se produzca el pleno de organización, hay tiempo para seguir dándole vueltas al «liderazgo compartido» que desean los socialistas, que han visto en el acuerdo del Botànic la referencia a lograr en el Consistorio.

Gómez ha asegurado a su entorno más próximo que no tendría ningún problema en estar cuatro años en la oposición, al situar esa posibilidad por completo en manos de Compromís. Pero dudo que esa situación sea sostenible, aunque la convierta en la llave de la gobernabilidad del Ayuntamiento. Estaría situada por detrás de María José Catalá (tiene menos concejales) y la estrategia del equipo de Ribó pasaría sin duda por acercarla al máximo al Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Un escenario que casa mal con la voluntad de ser la auténtica opción progresista en 2023 para la alcaldía de Valencia. Ahí es donde está el meollo de la cuestión, en fijar ahora posiciones que sirvan para dentro de cuatro años.

Ribó no se presentará a otro mandato por razones de edad y no está claro quién será su suces@r. Es posible que salga del actual grupo municipal o que aterrice Mónica Oltra como candidata, a la vista de que no le ha podido dar la vuelta a la tortilla en la Generalitat.

Para esto todavía falta mucho tiempo, aunque Compromís no quiere darle ninguna ventaja a Gómez en esta carrera, empezando por la vicealcaldía. De ahí el interés en forzar la situación al máximo, diciendo en público lo que hasta ahora había sido privado. Las discrepancias son tales que para Ribó el programa de gobierno está casi terminado, mientras que para la socialista está todavía muy verde.

Y en esto llegó la Semana Ciudadana y el discurso de la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, quien señaló el viernes que la «ilusión social» del primer mandato se ha desvanecido, o que sigue habiendo un déficit importante de equipamientos públicos, por no hablar de una frase que ya empieza a ser un eslogan: «La participación es más que abrir el balcón». Alguien debería tomar nota.