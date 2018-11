Iglesia exprés para Víctor y Mónica

Víctor y Mónica estaban ayer radiantes y agradecidos tras el sobresalto del lunes. «Por fortuna, ya tenemos iglesia en las condiciones que deseábamos y se ha solucionado en menos de 24 horas». Hicieron un llamamiento público al saber que el altar de la iglesia que tenían reservada en Catarroja desde hace un año iba a estar en rehabilitación el día del enlace, el próximo 1 de diciembre. Y se han encontrado con un «aluvión de solidaridad de párrocos». Eso y un rápido cotejo de las muchas opciones les ha salvado el lío. Se casarán sin andamios y sin la sábana que el párroco de Catarroja les ofrecía como posibilidad para que «no quedara feo» el altar en obras.

Los novios ya han concertado una reserva en un templo de l'Horta Sud que prefieren no revelar para preservar la intimidad de su boda, después de la «enorme repercusión» de su caso tras avanzarlo LAS PROVINCIAS en su edición digital.

Según el contrayente, «el cura» del nuevo templo «leyó la noticia y nos ofreció todas las facilidades en su agenda de bautizos y otros actos para que podamos tener nuestra boda en el día previsto». «Nos sentimos felices, aliviados y muy agradecidos a vuestro diario y a los religiosos que se han ofrecido», quiso dejar claro el novio.

Párrocos de Torrent y Valencia se brindan para casar a la pareja tras su SOS en LAS PROVINCIAS

La pareja había reservado su fecha desde hace un año en la Igelsia Arcipestral de San Miguel Arcángel, en Catarroja. Pero todo se torció el lunes, cuando Mónica acudió al templo para realizar unas medidas del altar, contar los bancos y pasar los datos a la floristería.

Según relataron, el párroco le dijo a la novia que había olvidado comunicarles una cuestión relevante: comenzaban ya las obras para restaurar toda la parte trasera del altar, lo que implicaba la colocación de andamios. En definitiva, que el día del 'sí quiero' «estaría todo en obras».

De acuerdo con la versión de Víctor, el religioso de Catarroja añadió que no se preocupasen, «que pondría una sábana para que no estuviese feo». Por la tarde de ese día y tras toparse con la mala noticia, el futuro contrayente sugirió a Don Bernabé retrasar las obras previstas. «Nos dijo que arreglaría los papeles para que nos buscásemos otra iglesia y, si no era posible, nos casaría entre los andamios y obras».

«Ahora a olvidar el mal trago y a pensar sólo en la boda», valora Víctor aliviado y agradecido

La solución no convenció a los novios y optaron por lanzar el martes un SOS a través de LAS PROVINCIAS mientras recorrían contrarreloj muchas de las iglesias de su comarca en busca de una agenda con fecha libre para el 1 de diciembre.

Y la respuesta no ha tardado. «Ha sido algo increíble», valoraba el joven. El propio martes, por ejemplo, Vicente Pastor, párroco de San Luis Bertrán de Valencia, contactó con el diario para abrir su templo a los novios en el día previsto para su enlace. Otro de los ofrecimientos llegó ayer desde Torrent. En esta ocasión era el padre Martín Alexis de los Dominicos de El Vedat quien se mostraba también dispuesto a poner su iglesia a disposición de los novios. «Hemos telefoneado para agradecer todas las ofertas. La repercusión nos ha sobrepasado. Ahora a olvidar el mal trago y a pensar sólo en la boda».