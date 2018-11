valencia. Investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU Cardenal Herrera han identificado los biomarcadores de la saliva más eficaces para la deteciión precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello.

El estudio, cuyos resultados han sido publicados en el 'Journal of Oral Pathology and Medicine', revista científica oficial de la International Association of Oral Pathologists, ha comparado 17 ensayos clínicos internacionales.