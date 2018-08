La huelga de taxistas acaba al prometer Fomento una solución en tres meses Una mujer, ayer, junto a la fila de taxis parados en la calle Colón. / manuel molines Ábalos fracasa en su intento de traspasar las competencias de los VTC a las autonomías y sólo las dará a aquellas que lo pidan J. A. BRAVO/I. DOMINGO MADRID/VALENCIA. Jueves, 2 agosto 2018, 01:20

Respiro para José Luis Ábalos y para los miles de ciudadanos afectados por los paros de los taxistas que comenzaron la semana pasada en Barcelona y se extendieron de forma solidaria a muchas ciudades españolas, entre ellas Valencia. El sector decidió anoche desconvocar la huelga tras aceptar las medidas planteadas por el Ministerio de Fomento en la Conferencia Nacional de Transportes celebrada por la tarde en Madrid con los representantes de las comunidades autónomas.

El primer paso lo dio Barcelona, ciudad en la que se inició la protesta para reclamar que se cumpla la limitación de las licencias de los VTC, fijada en una por cada 30 taxis. Tras anunciar sus taxistas la desconvocatoria, sus compañeros de Madrid adoptaron la misma decisión. Todo apunta a que, en el caso de la capital del Turia, el anuncio implique que hoy ya no haya vehículos bloqueando la calle Colón, con las consiguientes restricciones de tráfico, dado que los taxistas valencianos habían secundado los paros para apoyar a los conductores de la ciudad condal.

La decisión del sector responde a la propuesta de Fomento de habilitar la regulación de los VTC para las autonomías que lo deseen a partir de septiembre. Porque, a la vista de los recelos y objeciones planteados por varios consejeros autonómicos, el ministro renunció a su idea inicial -adelantada el pasado 12 de julio en el Congreso- de transferirles en bloque las competencias sobre los VTC, y que luego éstas negociaran con los ayuntamientos posibles cesiones.

Ministerio y autonomías estudiarán medidas para reequilibrar las licencias entre taxi y VTC

Pero para que eso ocurra pasarán varios meses. De hecho, según el plazo que se dieron ayer Fomento y las comunidades, al menos tres para diseñar de forma conjunta medidas que «reequilibren» la competencia entre taxis y VTC con arreglo a la controvertida norma de 30 licencias de los primeros por cada uno de los segundos, una ratio que hace tiempo no se cumple. Según las últimas cifras oficiales son 65.277 frente a 9.366, esto es, siete por uno.

«No se transferirán competencias», insistió el titular de Fomento ante la prensa. «Lo que haremos será habilitar a la comunidad que así lo requiera, de forma voluntaria, de la regulación necesaria para que gestione y regule este sector en él ámbito de su territorio», indicó al finalizar la reunión que se prolongó más de tres horas. El problema es que ello podría desembocar en distintas normativas regionales, algo que no querían ninguno de los dos colectivos enfrentados: taxi y VTC.

Competencias y recursos

No parece en cualquier caso que Fomento vaya a volver sobre sus pasos, pues no existe consenso a la hora de recibir esas transferencias. Los consejeros de varias comunidades, como Extremadura y Madrid, reclamaron que cualquier cesión debía «ir acompañada de los recursos (financieros) correspondientes». Castilla y León, Cataluña y Galicia advirtieron de que no querían «un traspaso de competencias fallido» y que se dejara en sus manos el conflicto, mientras la representante gallega criticó que «gobernar es solucionar problemas, no centrifugarlos».

En el caso de la Comunitat, por la mañana, en el encuentro que mantuvo en Valencia el ministro con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, éste había recordado a preguntas de los periodistas que la solución «no es la transferencia a las comunidades, sino un acuerdo estable que dé respuesta a la esencia del conflicto que está planteado entre dos operadores: los taxistas y los VTC».

Además, hizo un llamamiento a los taxistas para que escuchen la vía de diálogo abierta. «No se puede perjudicar más a la Comunitat. Hay mucha gente trabajando en el sector turístico», señaló al tiempo que recordó que la situación en la Comunitat «no es la misma» que en otras autonomías ya que algunas de las empresas con las que se ha generado el conflicto «no están establecidas».

Anoche, tras la reunión en Madrid a la que asistió el director general de Transportes, Carlos Domingo, fuentes de la Generalitat especificaron que la postura de la Comunitat se adoptará cuando se conozcan las condiciones y la propuesta de modificación de la LOTT (Ley Ordenación Transporte Terrestre) dada la complejidad técnica, jurídica y legislativa de encontrar una solución.