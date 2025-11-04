La huelga de taxis complica el tráfico en las entradas y salidas a Valencia: las vías más afectadas La protesta, que recorrerá la ciudad en dos marchas que confluirán a media mañana, afecta desde primera hora a la circulación

La huelga de taxis de este martes complica el tráfico en Valencia. Desde primera hora de la mañana, las vías de entrada y salida a la ciudad se encuentran totalmente colapsadas. Según informan desde la Dirección General de Tráfico (DGT), una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, donde se registran tres incidencias: ocho kilómetros de retenciones entre Masía del Juez y Quart de Poblet, sentido Barcelona; tres kilómetros a la altura de El Puig, sentido Alicante; y 2,5 kilómetros entre Massarrochos y Cruz de Gracia, también sentido Alicante.

Al mismo tiempo, se registran atascos importantes en la V-31. Concretamente, la Pista de Silla presenta ocho kilómetros de colas entre La Malla y Cruz de Gracia, sentido Barcelona; siete kilómetros entre Silla y Alfafar, sentido Valencia; y dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo, sentido Valencia.

La CV-35 tampoco se libra de las retenciones habituales, con cinco kilómetros de atascos entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, sentido Valencia, y 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot, también en dirección Valencia. Por su parte, la V-30 y la CV-36 registran cuatro kilómetros de retenciones respectivamente, mientras que en la V-21 se han notificado dos kilómetros de embotellamientos entre Alboraya y Valencia, en dirección a la ciudad.

Recorrido de las marchas

A las 08:00 horas, los taxistas están convocados en dos puntos diferentes de Valencia: en el cruce de la calle Camp del Turia con Cortes Valencianas y en el cruce de la Avenida de Cataluña con Tarongers. A las 08:30 horas, comenzarán su itinerario hasta Plaza España, donde ambas manifestaciones se confluirán para dirigirse, de manera conjunta, a la Ciudad Administrativa 9 de Octubre de la Generalitat. Está previsto que la manifestación se prolongue hasta las 14:00 horas.

El primer itinerario partirá de los carriles centrales de Camp de Turia con Cortes Valencianas, pasando por el túnel de Pío XII, el puente de Ademuz, la Gran Vía Fernando el Católico, Ramón y Cajal, hasta llegar a Plaza España. La segunda ruta saldrá de la Avenida de Cataluña, hacia Aragón, la Gran Vía Marqués de Turia, Germanías, Ramón y Cajal, hasta Plaza España.

Una vez se junten ambos recorridos, la caravana recorrerá San Vicente Mártir, la Plaza de San Agustín, Periodista Azzati, Marqués de Sotelo, Xàtiva, Guillem de Castro, el paso inferior de esta vía, Ángel Guimerà, Linares y la Avenida del Cid, para finalmente llegar a la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, donde terminará la protesta. Según el Ayuntamiento, los manifestantes estarán concentrados en este enclave desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Valencia se reconoce que la protesta, que recorrerá la ciudad en dos marchas que confluirán a media mañana, «afectará de manera grave» a la circulación, tanto interna como en algunos de los accesos más concurridos, como la CV-35 y la V-21, al noroeste y noreste de la capital.

Ante el temor a una parálisis del tráfico rodado, la Policía Local de Valencia ha diseñado un operativo especial para regular la circulación.