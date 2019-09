Huelga general y manifestación contra el cambio climático

Una semana después de la huelga mundial estudiantil contra la crisis climática, los jóvenes españoles culminan este viernes siete días consecutivos de protestas y movilizaciones y afrontan un paro general con el apoyo de más de 300 organizaciones, «una pasada que desborda todas las previsiones». En Valencia la jornada estará marcada por la manifestación que comienza esta tarde a las 18.00 horas desde la plaza de la Virgen.

Fuentes de Friday for Future Valencia explicaron que durante la última semana se han realizado diversos actos reivindicativos como una pegada masiva de adhesivos con lema 'De no actuar, fins ací podria aplegar el nivell del mar', creado por el artista conocido como 'Cere'. Dichas pegatinas pretenden recordar, explicaron, que «vivimos en una Emergencia Climática y que, en caso de no actuar a tiempo, los efectos del calentamiento global serán devastadores».

Otras acciones que se han venido realizando ha sido el registro de en moción para declarar la Emergencia Climática, la recogida de basuras, una bicicletada y una sentada reivindicativa.

La huelga estudiantil y de consumo convocada para hoy en toda España. El manifiesto vincula la crisis climática con el actual modelo de producción y de consumo y pide que en la nueva etapa política se declare de manera inmediata la emergencia climática y se adopten las medidas necesarias.

Además, los sindicatos han convocado concentraciones en colegios, ayuntamientos y centros de trabajo y los organizadores instalarán puntos informativos y «performances» callejeras para llamar la atención de los ciudadanos».