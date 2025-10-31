Los hospitales Peset y Clínico ya tienen más presión por el aumento de infecciones respiratorias en mayores y niños

El aumento de casos de infecciones respiratorias graves en mayores de 80 años y niños pequeños que informaba el miércoles este diario ya se está ... haciendo patente en los hospitales valencianos este jueves. Los más afectados, que están notando la presión tanto en Urgencias como en las plantas de Interna y Pediatría, son el Doctor Peset y el Clínico, ambos de Valencia, así como el hospital de Vinaroz.

En los tres ha aumentado esta semana la presencia de pacientes que llegan con problemas y cuadros respiratorios graves y mayoritariamente se trata de personas de edad avanzada y niños menores de 4 años, tal y como refleja el último informe Sivira de la Conselleria de Sanidad. Por lo que respecta al Clínico, las plantas que tratan patologías respiratorias están ya al completo, según el sindicato CCOO en el centro, lo que dificulta los ingresos en planta desde Urgencias.

De hecho, en las dos salas de observación, donde se encuentran los enfermos que están esperando una cama para ingresar, sólo quedaban dos plazas libres este jueves. Este sindicato alerta de que sobre todo lo que más está llegando al centro son casos de Covid, aunque de momento los servicios de Urgencias no están saturados, pero sí tienen una presión alta por la constante llegada de pacientes con estos problemas respiratorios.

También en el Peset este sindicato reporta un destacado repunte de niños y ancianos por procesos respiratorios graves, que están aumentando la presión en el centro, que no presenta aún saturación pero el cual hay que recordar que se encuentra en obras en el servicio de Urgencias, por lo que si continúa subiendo la cifra de pacientes en las próximas semanas, este centro de Valencia podría tener problemas de falta de espacio y camas disponibles.

Por su parte, desde UGT apuntan que en el hospital de Vinaroz también se está produciendo un incremento de pacientes por este motivo. En la planta de Interna y en la de Pediatría están ya a más del 80% de ocupación. En otros centros como Gandia y Xàtiva también están notando una mayor llegada de enfermos con cuadros respiratorios en los últimos días, pero por el momento la situación allí está controlada.

El informe Sivira que este miércoles publicaba Sanidad indica que entre los mayores de 80 años, la incidencia es de 77,6 casos por cada 100.000 habitantes, superior a los 61 que había hace siete días, lo que refleja una curva completamente ascendente. Son pacientes que se ha complicado su situación y se encuentran graves en los hospitales. Los primeros hospitales, como Clínico, Peset y Vinaroz, ya se empiezan a llenar y si esta dinámica sigue en aumento sí que podría llegar a saturar los centros, ya que las personas de esta edad suelen ser pluripatológicos y requieren unos cuidados y atención mayores.

En cuanto a los casos graves entre los niños más pequeños, de 0 a 4 años, también han crecido en la Comunitat, con una incidencia de 39,9 casos, según Sanidad, que casi cuadruplica los 10,3 que habían la semana pasada en la región. Las salas de pediatría de los hospitales se empiezan a llenar ya de pequeños con estos problemas respiratorios, y este aumento suele repercutir días y semanas después en que también haya problemas respiratorios entre los mayores, especialmente sus abuelos, al haber estado en contacto cercano mientras los niños se encontraban enfermos.

Hay que recordar que las infecciones que por el momento no son graves también aumentan entre los pequeños, y pasan de 2.676 casos la semana pasada a los 2.991 de la actual, un incremento que en los próximos días puede provocar también complicaciones y por tanto que sigan subiendo los casos que acaban en los hospitales, en este caso en Pediatría.