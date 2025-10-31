Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrada de Urgencias del hospital Clínico de Valencia. Irene Marsilla

Los hospitales Peset y Clínico ya tienen más presión por el aumento de infecciones respiratorias en mayores y niños

El incremento de casos de esta semana se hace patente en los centros valencianos, como también ocurre en Vinaroz

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:19

Comenta

El aumento de casos de infecciones respiratorias graves en mayores de 80 años y niños pequeños que informaba el miércoles este diario ya se está ... haciendo patente en los hospitales valencianos este jueves. Los más afectados, que están notando la presión tanto en Urgencias como en las plantas de Interna y Pediatría, son el Doctor Peset y el Clínico, ambos de Valencia, así como el hospital de Vinaroz.

