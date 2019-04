El Hospital General asegura que su UCI sí cuenta con boxes de aislamiento R. V. VALENCIA. Sábado, 20 abril 2019, 01:15

El Hospital General de Valencia asegura que su UCI cuenta con 31 boxes de tratamiento activos, de los cuales 10 son boxes de aislamiento. Se trata de una UCI polivalente, atiende tanto a pacientes quirúrgicos como médicos. El centro expresa que no todos los pacientes que requieren aislamiento pueden equipararse. Las enfermedades de transmisión aérea son las que requieren tomar precauciones de aislamiento más elevado (no ha habido casos en los últimos años), y las de gotas se transmiten en distancias cortas, por lo que no requieren aislamiento cerrado y otros tipo de aislamiento se precisan en aquellas infecciones que pueden propagarse por contacto en las que las medidas las toma el personal sanitario.