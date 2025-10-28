Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.865.000 euros un municipio popular por los toros, dos localidades de la capital y otras tres provincias
Enfermeros en un hospital. Henar Sastre

El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025

El centro ha sido galardonado por su excelencia en el área de corazón

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 00:54

Los avances médicos ya no son el futuro, sino el presente de la sanidad. Así lo demuestran los pasos firmes que está dando la Comunitat Valenciana, una de las regiones más activas de España en diferentes ámbitos de la medicina, que le han valido el reconocimiento de sus centros hospitalarios a nivel nacional e internacional.

En julio, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia fue reconocido por tercer año consecutivo como uno de los mejores hospitales de referencia de España, según la prestigiosa revista Forbes, que lo sitúa en la novena posición de su ranking nacional.

Por otro lado, el Hospital de Dénia (Alicante) ha sido galardonado por su «excelencia» en el área de corazón en la última edición de los Premios Top 20, según ha señalado la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

La administración autonómica ha apuntado que el centro también fue nominado al Premio a la Gestión Hospitalaria Global, por lo que cree que consolida su posición «como uno de los hospitales más destacados del país en materia de calidad asistencial».

El reconocimiento fue recogido por el gerente del Departamento de Salud de Dénia, Juan Puig Larrosa, acompañado del director médico, Alexandre García Escrivá, y el jefe del Servicio de Cardiología, Alfonso Valle Muñoz.

El director médico del Hospital de Dénia ha destacado que «ha sido un honor que se haya concedido este premio y la nominación en un área tan importante como es la gestión global». «Queremos seguir en esta línea y que se reconozca todo el esfuerzo que estamos haciendo», ha agregado.

Igualmente, García Escrivá ha subrayado que «para la obtención del premio se ha valorado la actividad» de la unidad de Cardiología del centro, que «no solo realiza cateterismos e intervencionismos, sino que también destaca por la calidad asistencial, los buenos tiempos de espera y la baja demora».

