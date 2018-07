61 horas de espera para tener palco Falleros, ayer, guardando cola junto a las taquillas de los Viveros. / ANA B PALACIO Una jaima, sillas, agua y juegos de mesa forman parte del 'campamento' que han instalado para resistir hasta la apertura de las taquillas Falleros de Mayor-Moraira, San José y Zapadores, los primeros de la cola de Viveros LOLA SORIANO VALENCIA. Viernes, 27 julio 2018, 00:50

Sesenta y una horas de espera para tener un palco en primera fila en la Batalla de Flores del domingo. Ese es el tiempo que tendrán que pasar unos falleros de la comisión Mayor-Moraira de Nazaret para comprar las entradas en las taquillas de Viveros.

El nuevo sistema de sorteo que ha implantado este año la concejalía de Cultura Festiva, que sustituye a la compra 'on line' que tantos problemas trajo en la edición anterior, no ha evitado que un año más se generen colas, ya que están obligados por ley a reservar parte de las entradas para venta presencial. Por eso, Gemma Padilla y su pareja, de la falla Mayor-Moraira, no dudaron el miércoles por la tarde en coger unas sillas y montar su particular campamento para esperar la apertura de las taquillas, que tendrá lugar el sábado por la mañana.

«Mis tías, Yolanda y Noli, todos los años van a la Batalla de Flores porque les encanta, pero este año tenemos un motivo más, ya que mi hermana, Sabina Padilla García, había participado en la preselección y le toca ir en una carroza del sector», comenta la joven Gemma Padilla.

Para hacer más llevadera la espera se han llevado una sombrilla, con el fin de protegerse del sol, una garrafa de agua, comida y «varios juegos de mesa, como parchís y barajas de cartas para hacer más amenos estos días». En este caso, Gemma y su madre, irán haciendo relevos para no perder el turno porque están muy ilusionadas y con ganas de ver a Sabina sobre la carroza.

La segunda de la cola, Asunción Raro llegó ayer por la mañana. «El martes ya pasé y como vi que no había nadie me fui a casa, pero cuando vi que el jueves vi que ya se había iniciado la cola el día antes, decidí quedarme». Asunción tiene motivos especiales para buscar un palco, ya que su hija, la niña Cristina Luján, ha sido preseleccionada.

«A mi cuñada, Laura Luján, le encanta la Batalla de Flores, y trae siempre a sus sobrinas, pero este año vengo yo también a hacer cola para que mi familia y la falla, Barrio San José, puedan tener un palco para ver a la niña», comenta Asunción.

El tercero de la cola repite por segundo año. Se trata de Vicente Castells, de Zapadores-Vicente Lleó. «El año pasado ya vine porque mi nieta, Valeria Calderón, era la reina del altar de San Vicente de Ruzafa, y lo pasé fenomenal porque había mucha 'germanor' en la espera». Ahora vuelve a buscar un palco porque su nieta ha sido preseleccionada.

En la cola también había falleros de Músico Espí que, aunque habían sido agraciados en el sorteo con algunos palcos, necesitaban más para ver a la niña Zaira Nácher. Hasta media tarde eran diez los grupitos que esperaban lograr uno de los sesenta palcos. Los presentes no entendían por qué las taquillas no se abren hasta el sábado, porque en ediciones anteriores se vendían el viernes.

Entre la venta presencial y por internet, son 500 los palcos que se han habilitado este año y se ha ampliado la capacidad de cada uno, al pasar de seis a ocho personas. El domingo en el acto de la Alameda habrá en estos espacios reservados 4.000 personas, mil más que el pasado ejercicio.