Dos horas de caos por el cierre del túnel de Fuente del Jarro Una rotonda totalmente inundada en los accesos de Massamagrell. / jesús signes Más de 200 empresas y proveedores se quedan atrapados en la segunda fase y el agua inunda varias naves industriales MARINA COSTA PATERNA. Sábado, 20 octubre 2018, 01:16

La mitad del polígono de Fuente del Jarro de Paterna volvió a convertirse ayer en una ratonera. Más de 200 empresas, miles de trabajadores, clientes y proveedores volvieron a quedarse aislados, esta vez durante dos horas, cuando la lluvia arreció y obligó a cerrar al tráfico el único túnel de conexión entre las dos fases del parque industrial.

Las empresas «han tenido que suspender la actividad, los camiones no podían salir ni entrar, no llegaba el material y no se podían servir pedidos. Una fortuna en pérdidas, una vez más», lamentaba ayer el gerente de la Asociación de Empresarios de Fuente del Jarro (Asivalco), Joaquín Ballester.

Para colmo, nada más cortarse al tráfico el túnel inundado, «la imprudencia de un conductor ha acabado con su vehículo atrapado, tras saltarse la valla de seguridad. Se ha tenido que retirar, por lo que el cierre se ha alargado todavía más». El corte del camino de Los Molinos dejó sin vía de escape alternativa a decenas de conductores, «generándose un caos importante en todo el polígono. Era imposible salir o entrar. El día que ocurra alguna desgracia, ya veremos qué pasa», explicaba un trabajador de segunda fase que trataba de llegar a su fábrica.

Para complicar un poco más la jornada, el agua anegó varias naves entre las calles Islas Canarias y Ciudad de Barcelona. En esta confluencia, el nivel subió más de medio metro, quedando un camión atascado y la vía impracticable para vehículos. «El agua ha entrado dentro de la nave industrial y han empezado a saltar las arquetas y las trapas. Ha empezado a subir el nivel y hemos pasado un mal rato, la verdad. No podíamos ni salir con los coches. Hemos tenido que subir material, maquinaria y ordenadores a estanterías y mesas para que no se echara todo a perder», explicaba Mari Carmen, de Pinturas Mural Nuñez.

Normalidad en Ford

«Durante la tromba de agua no podíamos salir, ni por el túnel cortado, ni por el camino de Los Molinos. Estábamos atrapados. El problema vendrá cuando pase algo grave de verdad y tengamos que salir todos de aquí, como cuando el incendio de Indukern».

Desde Asivalco reclaman mejoras urgentes en los accesos y en los protocolos de información para que las empresas dispongan de «información a tiempo real ante cualquier emergencia».

Por otro lado, la planta de Ford Almussafes retomó ayer su actividad, después de que se acordara suspender el turno de noche para evitar los desplazamientos de los cerca de 2.000 empleados que trabajan en horario nocturno.