La hora de Maribel Vilaplana
La periodista que comió con Mazón en El Ventorro se enfrenta hoy a un tenso interrogatorio para aclarar el papel del presidente en las horas cruciales de la tragedia
Valencia
Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:50
Maribel Vilaplana afronta este lunes una situación complicada. Sin duda, una comparecencia judicial no es un trago fácil para nadie. Menos todavía para ella, que ... vive desde hace un año frente al precipicio de su salud mental, incapaz de escapar del foco mediático tras la comida en El Ventorro.
La citación judicial ante la jueza de la dana le obliga a decir la verdad sobre aquellas horas decisivas del 29 de octubre de 2024. Y este testimonio puede comprometer el relato del presidente Mazón durante su ausencia del Cecopi, la reunión clave de Emergencias.
Las acusaciones se relamen ya ante este testimonio porque consideran que su declaración puede constituir el primer paso para que la jueza elabore una exposición motivada con la que el TSJ impute al dirigente. Eso, si el presidente todavía sigue como aforado.
La tensión resulta ya insoportable para la informadora que el pasado sábado acudió a un centro hospitalario tras sufrir una crisis de ansiedad. Su voluntad era la de acudir a la declaración de este lunes. Desea terminar cuanto antes este capítulo y un aplazamiento solo serviría para prolongar su angustia. Aparte de las interpretaciones que surgirían entonces acerca de una supuesta falta de colaboración con la Justicia. Vilaplana pretende cerrar un capítulo con su comparecencia. Pasar página de una vez por todas.
La Audiencia ya delimitó el ámbito en el que se debe desarrollar el cuestionario, lo que pudo conocer de las conversaciones de Mazón o de sus comentarios y, en definitiva, «todo aquello que hubiera conocido a lo largo del tiempo que compartió con el president la tarde de la dana». Este último apartado puede ser interpretable.
