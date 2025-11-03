Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La periodista Maribel Vilaplana. Jesús Signes

La hora de Maribel Vilaplana

La periodista que comió con Mazón en El Ventorro se enfrenta hoy a un tenso interrogatorio para aclarar el papel del presidente en las horas cruciales de la tragedia

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

Maribel Vilaplana afronta este lunes una situación complicada. Sin duda, una comparecencia judicial no es un trago fácil para nadie. Menos todavía para ella, que ... vive desde hace un año frente al precipicio de su salud mental, incapaz de escapar del foco mediático tras la comida en El Ventorro.

