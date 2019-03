Homenaje a Majo Grimaldo

La falla Almirante Cadarso-Conde Altea celebró ayer en el Palau de la Música la Gala de la Mujer, un evento que reunió a 400 personas entre comisiones, políticos y falleras mayores de Valencia.

La entidad que preside Vicente Fuster quiso reconocer la labor de destacadas mujeres y una de las premiadas fue María José Grimaldo, subdirectora de LAS PROVINCIAS fallecida recientemente. Recogió el premio su hijo, Pepe Morató, de la mano de la reina mora de Almirante, Elena Scintei.

Morató quiso agradecer el reconocimiento. «A mi madre le encantaría recibirlo, allá donde esté estaría muy agradecida», dijo. El premio de prensa era compartido con Lydia del Canto, directora de Levante, quien destacó de Grimaldo su pasión por las Fallas. «No he conocido a nadie tan fallera como Majo. Abrió el camino a mujeres jóvenes como yo. Este premio va para Majo», indicó.

En igualdad de la mujer, la galardonada fue la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, quien destacó la lucha para que todas las mujeres gocen de los mismos derechos y también tuvo un recuerdo para Grimaldo. «Me apena que no hayamos podido recoger el galardón las 12 mujeres, pero me he dado cuenta de que una de las cosas más maravillosas que nos deja Majo es su hijo», apuntó.

En pirotecnia, el galardón fue para María José Lora; en Fallas, Xelo Salavert y Sela Falcó; Amparo Fabra en indumentaria; Tere Viguer como artista fallera y Concha Montaner en deporte. Se premió a Ana Cobo en investigación, a Anna Lluch en medicina y Hortensia Roig como mujer emprendedora.

Al final del acto hubo una sorpresa, ya que el presidente Vicente Fuster comunicó a la presentadora, Susana Remohí, que le otorgaban un premio honorífico. Recibió el reconocimiento de manos de su tío Pepe Remohí.