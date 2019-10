Un hogar cada vez más conectado S2 Grupo presenta a Soffie, la primera inteligencia artificial que busca cuidar de las familias en el mundo digital PAULA NIETO Miércoles, 16 octubre 2019, 21:21

Ante una sociedad cada vez más tecnológica y digital, la empresa valenciana de ciberseguridad S2 Grupo ha presentado esta mañana a Soffie, la primera inteligencia artificial que convertirá el hogar en un 'Smart home' que aprende y reconoce los patrones de comportamiento de las familias para adaptarse a sus necesidades.

En un mundo donde el sistema nervioso se llama 'Internet', cada vez aparecen más dispositivos conectados en los hogares, lo que significa menos seguridad. Por esta razón, el objetivo principal de Soffie, según ha explicado José Rosell, socio-director de S2 Grupo, es el de cuidar a las personas dependientes, a los hijos y a las mascotas, a la vez que garantizan la seguridad del hogar.

El software de Soffie utiliza los sensores del hogar, como altavoces inteligentes, la televisión o los enchufes, para cuidar a las personas y mascotas que habitan en él y así poder avisar de alguna anomalía como una fuga de gas o el no encendido de las luces en su horario habitual, lo que podría significar que alguna persona de la vivienda se encuentra indispuesta. La inteligencia artificial de Soffie, que ya funciona en quince domicilios, avisa a una persona del círculo de confianza si registra una situación extraña. Miguel Ángel Juan, socio-director de S2 Grupo, ha asegurado que el sistema de Soffie puede detectar casos como que la hija pequeña de la familia no ha llegado a casa al salir de clase o que el perro de la familia no deja de ladrar y molesta a los vecinos.

El concepto de 'Smart home' planteado por S2 Grupo se ha convertido en una aplicación que ya se puede descargar en dispositivos móviles Android o IOS y que tendrá un precio aproximado de catorce euros de servicio mensual básico.