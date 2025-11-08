La historia de Valencia es la historia de LAS PROVINCIAS El porqué de una exposiciónLa evolución urbana de Valencia, los 30 grandes hitos de los últimos 160 años, reflejados en otras tantas ilustraciones y analizados por arquitectos, ingenieros, periodistas y escritores

COMISARIOS DE LA EXPOSICIÓN:BEATRIZ DE ZÚÑIGA Y PABLO SALAZAR Sábado, 8 de noviembre 2025

Qué mejor manera de contar la historia de un periódico que cumple 160 años que repasar la de la ciudad que lo vio nacer, crecer y expandirse por el resto de la hoy Comunitat Valenciana. Es lo que pensamos a la hora de programar una exposición que celebrara un acontecimiento feliz. La segunda cabecera más antigua de España vuelve al Centre del Carme, donde hace diez años festejó su siglo y medio de existencia. Si en aquella ocasión rindió tributo a los 150 valencianos más destacados del período comprendido entre 1866 y 2016, ahora lo hace revisando los hitos urbanos que han transformado Valencia entre la fecha de origen -el 31 de enero de 1866- y el presente. Desde el derribo de las murallas, que se inició pocos meses antes de que saliera a la calle el primer ejemplar del periódico, al Roig Arena, abierto al público hace apenas dos meses.

La muestra, que se podrá visitar gratuitamente en el Centre del Carme a partir del 11 de diciembre, mezcla arte, literatura y periodismo. El arte lo ponen los 30 ilustradores que han reflejado cada uno de los 30 hitos urbanos seleccionados. La literatura corre por cuenta de los escritores, periodistas, arquitectos, profesores y profesionales que en textos de unas 800 palabras han reflejado su visión personal sobre lo que supuso cada una de las obras, de los avances y de los cambios reflejados en la exposición. Y el periodismo lo aportan las portadas, las páginas interiores del diario y las fotografías que acompañan a cada bloque temático.

Pero antes de entrar en materia hay que detenerse en una parada obligada. La del recuerdo de la terrible dana que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Que no afectó al casco urbano del cap i casal, aunque sí a las pedanías del Sur. Una gran obra del artista Luis Lonjedo -autor de los 150 retratos de la exposición de 2015-2016- refleja el paso de los voluntarios por el puente que desde entonces pasó a conocerse como el de la solidaridad. Y que si está reflejado en la muestra no es por sus valores constructivos sino por el simbolismo de la riada humana que acudió a ayudar a sus vecinos.

La relación de los 30 hitos urbanos seleccionados no lo abarca todo, ni lo pretende. No están todos los edificios, avenidas, obras públicas, jardines, estaciones, museos, estadios y demás inmuebles públicos y privados que han marcado la vida valenciana en estos 160 años. Sería imposible y necesitaríamos no la sala Dormitorio del Centre del Carme sino el museo entero. La selección es, por supuesto, discutible. Como cualquiera. Pero refleja la evolución de Valencia y los principales cambios que ha experimentado en sus calles y en la forma de vida de sus ciudadanos.

El derribo de las murallas, con el que arranca el repaso, fue una obra descomunal, que se alargó varios años. Y que permitió que la Valencia que vio nacer a LAS PROVINCIAS -que no llegaba a los 150.000 habitantes- creciera y se multiplicara. Baste recordar, para darse cuenta de la dimensión de lo que se hizo, que el perímetro defensivo recorría todo lo que hoy son las calles Xàtiva, Guillem de Castro, Blanquerías, Pintor López, Tetuán, Porta de la Mar y Colón.

Aquel reto gigantesco, en el que trabajaron cientos de obreros, dio paso a ensanches y operaciones de reforma interior. Unas más afortunadas que otras. Entre las primeras, la calle de la Paz -de la que el poeta Luis Cernuda dijo en 1937: «Esto es una calle, una de las pocas que hay en España»-, aunque el proyecto original preveía su continuidad, derribando la iglesia de Santa Catalina, lo que final y afortunadamente no se perpetró. La actual plaza del Ayuntamiento también es fruto del urbanismo postmurallas. La estación del Norte y los mercados Central y Colón lo son del espíritu renovador de la arquitectura oficial del primer tercio del siglo XX, de su afán por construir ciudad y de su interés por dejar huella con arriesgados diseños que un siglo después son admirados por valencianos y turistas.

La Exposición Regional de 1909 fue un gran evento que cambió Valencia, no sólo urbanísticamente sino en cuanto a su mentalidad. La abrió al mundo. La Valencia agrícola y provinciana iba poniéndose vestidos cosmopolitas. Tras el dramático paréntesis de la Guerra Civil, ya en el franquismo llegaría otra tragedia, la Riada del 57. Un desastre que provocó otra gran obra pública, la construcción del nuevo cauce del Turia.

El final del franquismo trajo proyectos inquietantes para Valencia, como el eje de autopistas urbanas por el viejo cauce o la urbanización de la Dehesa de El Saler. Abortado el primero y paralizado a tiempo el segundo gracias a una movilización ciudadana -«El llit és nostre i el volem verd» y «El Saler per al poble»- en la que LAS PROVINCIAS sirvió de altavoz del descontento vecinal hacia este desarrollismo salvaje. Como lo fue para denunciar el derribo de palacios y edificios señoriales en los años de la especulación. O para alertar sobre otra pretensión descabellada: la de demoler la estación del Norte. La historia de Valencia y la de su diario caminan juntas.

Tras cuarenta años de dictadura llegó la democracia y con ella una explosión de ideas para hacer de Valencia lo que es hoy, una ciudad de servicios y de eventos, un destino turístico internacional de primer orden. Primero fueron el jardín del Turia, el IVAM, el Palau de la Música y la Ciudad de las Ciencias. Después llegó el turno del palacio de Congresos, de la Marina, de la nueva Fe o del AVE, entre otros. Sin olvidarnos de acontecimientos -las Fallas- y de tendencias -el cambio en los cines, en la movilidad y en las formas y lugares de comprar- que han revolucionado Valencia. Todo ello está en una exposición con la que LAS PROVINCIAS ha querido honrar a su ciudad.