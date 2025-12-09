Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El valenciano e hijo único Álvaro Tomás, en el centro, junto a su mujer y a sus cuatro hijos. LP

«Los hijos únicos somos distintos. Reconozco que soy a quien más quiero»

El valenciano Álvaro Tomás ha pasado de ser niño sin hermanos en la época del 'baby boom' español a convertirse en padre de cuatro hijos: «Me casé con una mujer que quería tres y yo tampoco iba con un número preconcebido»

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:32

El empresario y profesor valenciano de Economía Álvaro Tomás tiene 64 años y fue excepción en pleno 'baby boom' español. Su padre tenía tres hermanos ... y su madre, dos. Pero él se quedó en hijo único. Su progenitora lo alumbró cuando era una joven de 25 años «pero la economía familiar no iba muy boyante en esa época». Para cuando quisieron buscar el segundo «ya fue tarde».

