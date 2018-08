Guardias de Tráfico denuncian la falta de agentes para reducir la siniestralidad Víctimas de accidentes se suman a las críticas y piden que las leyes sean más férreas para evitar la impunidad de los infractores VANESSA HERNÁNDEZ VALENCIA. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:09

El lunes comenzó la nueva campaña de control de velocidad que se prolongará hasta el 12 de agosto. Durante la presentación de la campaña, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, destacó la importancia de concienciar a los conductores para que respeten la señalización y las condiciones de la vía. Al respecto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), subraya que todos los años se hacen las mismas declaraciones pero las medidas que se quieren llevar a cabo desde la delegación del Gobierno son insuficientes.

«Es necesario que se cambie la política de vigilancia y que se haga autocrítica del aumento de fallecidos este semestre», destaca el secretario general de AUGC. Durante estos siete meses han fallecido en accidentes de tráfico 79 personas. Un registro que, como adelantó LAS PROVINCIAS este lunes, es el mayor repunte de muertes en carretera en diez años.

Durante el anuncio de la campaña, el jefe del sector de tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Sánchez, subrayó que uno de los objetivos este año es que los dispositivos de control móviles sean más dinámicos y preventivos. Al respecto, desde la AUGC, comparten esta política de planificación del tráfico pero consideran que luego nunca se alcanzan las medidas implantadas desde la administración. Además, señalan que otros años se anunciaron nuevos recursos materiales para la mejora de la seguridad vial y que nunca llegaron, como por ejemplo, las patrullas integrales. Según el secretario general de AUGC ha sido todo un fracaso en la Comunitat a la hora de afrontar la vigilancia en las carreteras, considera que la aplicación de las medidas es «nula».

Al mismo tiempo, comparte que una de las razones del aumento de fallecidos este semestre en la Comunitat es por la falta de personal. Este problema de efectivos impide que la Guardia Civil llegue a todos los puntos negros de mayor siniestralidad. «La escasa inversión en la plantilla de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil (ATGC) hace que cada vez sea más difícil atender todos los avisos de accidentes y prevenirlos» Otro de los motivos del aumento de accidentes por exceso de velocidad - uno de cada cuatro fallecidos - es por la falta de prevención de la vigilancia. «Los radares deben ser visibles y que estén bien señalizados», destacan fuentes de la Asociación.

Además, exigen cambios a la hora de tramitar las multas de tráfico por velocidad. «Las denuncias de las infracciones deben notificarse in situ y no al cabo de los meses», añaden. Al descontento de la Federación se suman las víctimas por accidentes de tráfico. Ana Novella, presidenta de la Asociación STOP Accidentes, destaca que falta mucha concienciación por parte de los conductores y añade que estas campañas son sólo «disuasorias». También reclama cambios en el Código Penal al solicitar que las sanciones a los infractores sean más restrictivas y que estas personas no gocen de impunidad legal.

Desde la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes se suman a las críticas contra la falta de seguridad vial en vías interurbanas y subrayan en un comunicado la importancia de invertir en movilidad con el apoyo del Gobierno y de Interior. «Es imprescindible dotar de más medios a la Guardia Civil de tráfico y desarrollar medidas de alcance, somos un colectivo olvidado», agregan.