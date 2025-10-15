Un gran socavón en una céntrica calle de Torrent alarma a los vecinos La zona ha sido señalizada y vallada por la policía y al parecer se trata de una filtración de agua

José Molins Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:47 Comenta Compartir

Un socavón de grandes dimensiones en una céntrica calle de Torrent ha alarmado a los vecinos este miércoles. La zona ha sido señalizada y vallada por la policía, pero numerosos curiosos se han acercado a ver lo que había ocurrido.

Se trata de la calle Padre Méndez de la localidad valenciana y según Aigües de l'Horta la causa parece haber sido una filtración de agua. Este jueves por la mañana comenzará la reparación y se buscará por parte de la empresa suministradora de agua la fuga que ha causado este agujero en la calzada.