El gran regreso

Viajeros de camino a sus casas, al igual que los valencianos, como es habitual en estas fechas, si bien el turismo ha dejado de limitarse a un par de meses

Burguera

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:10

Maletas, mochilas, carritos, fotos con cámara o móviles, despedidas... y vuelta a casa. Las carreteras valencianas, las estaciones de tren o autobús, el aeropuerto... llenos ... para acabar agosto, el mes que culmina la temporada alta de los viajes, vacaciones, el turismo. Ayer remataron sus aventuras de verano cientos de miles de valencianos y de extranjeros que salieron o llegaron a la Comunitat con ganas de ser felices. Aunque todo acaba, nada finaliza del todo. Tampoco el turismo, que ha dejado de limitarse a un mar de meses, tanto para recibir visitantes como para irse a ver mundo. Ayer fue uno de esos días con más trasiego de la habitual en las entradas y salidas de las grandes ciudades en la Comunitat. Sin embargo, nada queda desierto, ni mucho menos, porque el territorio valenciano se ha convertido en un destino para todo el año. No obstante, siempre hay un máximo, y acabamos de vivirlo. La Costa Blanca y Gandía iniciaron la temporada estival con hasta un 6% más que el pasado curso. El turismo de sol y playa volvió a triunfar en Benidorm, donde se han alcanzado picos de ocupación del 92,63% durante la primera quincena de agosto. La ocupación hotelera en Valencia también ya se ha situado en niveles previos a la pandemia y ronda el 90%. Se han creado en un solo trimestre más de 60.000 empleos y cerca de 37.000 más que hace un año. Entre junio y julio por los dos principales aeropuertos valencianos, el de Alicante-Elche y el de Manises pasaron 6,2 millones de viajeros. Sólo en Valencia, que recibe menos pasajeros internacionales que Alicante, los dos primeros meses dejaron un balance de 1,6 millones de turistas, procedentes en su mayoría de Italia, Alemania y Francia. En Alicante, los vuelos que un verano más han vuelto a llegar llenos hasta la bandera han sido los procedentes del Reino Unido. Sólo en el mes de junio la Comunitat recibió un 3,31 % más de turistas foráneos con respecto al mismo mes del año anterior, con la llegada de 1.154.844 turistas internacionales que incrementaron su gasto turístico en 1,68 % hasta alcanzar los 1.419 millones de euros. Desde la Conselleria de Turismo se considera que el cierre del verano, especialmente en todo lo relacionado con el ámbito del visitante extranjero, consolida también una tendencia anual que nadie podía esperar ante acontecimientos tan terribles como la dana que dejó en estado de shock a comarcas enteras en Valencia.

