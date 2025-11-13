De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

La entrada a Valencia por la carretera de Barcelona está marcada por la Torre Miramar, uno de tantos despropósitos urbanos que se pueden encontrar ... en las ciudades españolas. Joaquín Rodrigo, fotógrafo amateur, ha retratado la evolución de este icono durante casi quince años, desde prácticamente su inauguración hasta 2024. Ahora esas imágenes, recogidas pacientemente año tras año se pueden encontrar en el libro 'K, la torre', un trabajo que agrupa en imágenes la historia de un sinsentido.

Su evolución es bien conocida. Fue diseñada en los albores del siglo pasado y las obras comenzaron en 2004. 2009 fue la fecha de su inauguración. Contó con la peculiaridad de que el Ayuntamiento de Valencia no recepcionó las obras y desde ese mismo momento ya surgieron los problemas, un posible enfrentamiento entre administraciones. Al poco tiempo el ascensor se estropeó. Y así sigue. Cerrada a cal y canto y sin saber qué usos se le puede dar tras gastarse casi 25 millones de euros de dinero público. Ahora se emplea para hacer Tai Chí a sus pies o algunos jóvenes aprovechan para patinar en monopatín sobre el hormigón. Las paredes de la parte subterránea están repletas de grafitis. El aspecto es de abandono total.

Joaquín Rodrigo, de profesión economista, la visitó poco después de su inauguración en compañía de su sobrino cuando era un niño (ahora tiene más de 20 años): «Ya estaba el ascensor estropeado», apunta. Es entonces cuando empezó a hacer las fotografías que ahora recogen en el libro. «Ha sido un impulso, una necesidad de llamar la atención sobre este despropósito», afirma. Durante años se ha establecido una relación personal con el objeto retratado y de ahí el nombre que le da a la torre: 'K'. «'Llámame K', me dijo la torre. Y así lo hice, a partir de entonces», recoge el autor al principio de la publicación.

Rodrigo es autor de las fotografías y de parte de los textos que las acompañan que ha escrito en colaboración con Dominique de Maar y de Yossie Masaoko. Pero ha sido la diseñadora gráfica, Lúa Solaz, la que ha sido la encargada de poner orden a la propuesta. «Ella la ha elevado a un nivel superior. Sin ella no hubiera sido posible realizar el libro», ha asegurado el fotógrafo aficionado.

La colaboración entre ellos surgió de manera espontánea. Se conocían y salió la idea de trabajar juntos en el libro. «Me dio total libertad creativa y temporal. Trabajé sin presión durante casi un año, aunque no a tiempo completo, sacando ratos libres y los fines de semana», explica Lúa. El resultado está ahí, como destaca Joaquín Rodrigo. Cada página es diferente y no se repite ninguna imagen.

La torre Miramar. José Luis Bort

La edición del libro está muy cuidada, desde el tipo de papel hasta la forma en la que están insertados los textos. Se recogen noticias publicadas en medios de comunicación durante todos estos años y en pequeños encartes entre las páginas se acumulan los textos que en muchos casos tienen un tono poético o, de forma más prosaica, se ubica el presupuesto de la actuación (aunque no completo) u otros aspectos técnicos.

«Joaquín me pasó un montón de fotografías y las tuve que seleccionar. Fue un trabajo notable porque había mucho material. En el desorden que me planteó tenía que darle cabida, ordenarlas de alguna forma», resalta Lúa. Y todo para poner en evidencia el abandono del despropósito de este edificio. «¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue la mente pensante de este icono urbano que ha costado 25 millones de fondos públicos?», se pregunta Rodrigo.

«Las fotografías son una parábola de la vida, del paso del tiempo», apunta la diseñadora. «También evidencia la cantidad de dinero tirado tontamente», añade Joaquín Rodrigo.

En el libro, según su autor, aparecen varias capas. «Por un lado, la vertiente emocional (como se ve en el nombre que doy a la torre) pero también de denuncia y existe una relación personal», recalca el fotógrafo que indica que también tiene un aspecto dramático «porque aquí murieron dos personas en un accidente en el que el tranvía arrolló a un vehículo que pudo haberse saltado el semáforo».

Lúa Solaz también apunta que el libro también puede verse «como una invitación a reírse de los sinsentidos de la vida, porque esta mole es también un sinsentido». En este sentido, se refiere al nombre. «No mira al mar sino a la Universitat Politècnica, a la huerta, a la carretera», explica.

Este es el segundo libro publicado por Joaquín Rodrigo. El primero fue sobre gallinas y llevaba el título de 'Miss Gallina', diseñado por Tapas Duras. «Hice un reportaje en una feria avícola de Requena y de ahí surgió la publicación», explica el autor. Para Lúa Solaz también es su segundo libro como diseñadora.

Joaquín Rodrigo es un apasionado de la fotografía. Ha ido a varios cursos y se ha formado con maestros de la talla de Julián Barón o Ricardo Cases. «Valencia es una tierra de fotógrafos como estos que he citado a Cristina de Middel, que es de Alicante», apunta.