La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Joaquín Rodrigo y Lúa Solaz, autor y diseñadora del libro. Iván Arlandis

De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Un libro recoge fotografías hechas durante casi quince años de la Torre Miramar evidenciando su degradación

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

La entrada a Valencia por la carretera de Barcelona está marcada por la Torre Miramar, uno de tantos despropósitos urbanos que se pueden encontrar ... en las ciudades españolas. Joaquín Rodrigo, fotógrafo amateur, ha retratado la evolución de este icono durante casi quince años, desde prácticamente su inauguración hasta 2024. Ahora esas imágenes, recogidas pacientemente año tras año se pueden encontrar en el libro 'K, la torre', un trabajo que agrupa en imágenes la historia de un sinsentido.

