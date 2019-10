valencia. El alumno de Medicina de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Gonzalo Mariscal, ha sido galardonado por su trabajo de cirugía en la décimo cuarta edición del 'Young European Scientific Meeting', un congreso europeo de estudiantes de Medicina.

El estudio, titulado 'Orthopedic treatment and early weightbearing for bimalleolar ankle fractures. Quality of life and complications', ha sido tutorizado por el decano de Medicina de la UCV, Carlos Barrios.