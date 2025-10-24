Gómez recrimina al Ministerio que aún no haya facilitado la herramienta para gestionar los datos de cribados El conseller de Sanidad recuerda que cuando en 2024 denunció que el Botànic dejó a más de 167.000 mujeres sin invitar al programa para detectar cáncer de mama «no recibí ninguna solicitud de información en aquel momento»

R. D. Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 16:57 Comenta Compartir

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha arremetido este viernes contra el Gobierno central tras abandonar, junto a la mayoría de consejeros de Sanidad, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebraba en Zaragoza. Gómez ha lamentado que el Ministerio de Sanidad aún no haya puesto a disposición de las comunidades autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos de cribados. En este sentido, ha recordado que en abril se comprometió a pasar a las regiones «un aplicativo informático para poder volcar los datos y hoy en día sigue sin hacerlo» y ha añadido, además, que «la Ponencia de Cribado sigue debatiendo sobre qué tipo de indicadores hay que pedir».

Asimismo, el conseller ha destacado que llama la atención la actitud del ministerio en relación con los programas de cribado de cáncer de mama, «un ejemplo de éxito del sistema sanitario y una herramienta fundamental en la prevención y detección precoz». Según ha remarcado, en lugar de apoyarlo y promover su desarrollo, «el Ministerio »se ha situado frente a las comunidades autónomas, intentando manipular, actuando de forma interesada, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud».

Como ejemplo de ello, Marciano Gomez ha recordado que en febrero de 2024 la conselleria denunció que el Botànic dejó a más de 167.000 mujeres sin invitar a participar en el programa y que 11 mamógrafos de 25 estaban obsoletos, inutilizables y sin contrato de mantenimiento, tal y como constataron los informes de la Inspección General de Servicios de la Generalitat y de la Oficina de Auditoría e Inspección de la Conselleria, que realizaron auditorías del programa de cribado de cáncer de mama. Además, eliminaron la doble lectura, con el consecuente riesgo para la precisión de los diagnósticos.

«Frente a ello no recibí ni una sola llamada por parte del Ministerio de Sanidad interesándose por este tema ni por la salud de las mujeres», ha subrayado. Es más, «la ministra no solicitó ningún dato ni información en aquel momento, lo que me llama mucho la atención».

El titular de Sanidad de la Comunitat ha insistido en que desde su conselleria «siempre colaboramos y trabajamos con transparencia y rigor, no es verdad que no demos datos, de hecho, publicamos anualmente en nuestras memorias los datos de cribado». Gómez ha aclarado que no se niegana cooperar, sino que «lo que hemos dicho es que supeditamos esta entrega de datos a que la Ponencia de Cribado consensúe los indicadores y ponga a disposición la solicitada herramienta».

A este respecto, el conseller ha puesto de manifiesto que la ministra de Sanidad, Mónica García, «está rompiendo la esencia del Consejo Interterritorial, que se basa en el diálogo y la búsqueda de acuerdos compartidos, con rigor y consenso». Al respecto, ha hecho hincapié en que «en lugar de convocar reuniones extraordinarias cuando surgen discrepancias técnicas, el ministerio impone sus decisiones de manera autoritaria, desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas».

«Tenemos un Ministerio que no coordina, que es su principal función, ni resuelve los grandes problemas de la sanidad pública española, que es la falta de profesionales. Tenemos un Ministerio que no escucha al personal sanitario», ha continuado Marciano Gómez.

En este sentido, ha manifestado una vez más la necesidad de flexibilizar las unidades docentes de formación sanitaria especializada y aumentar el número de plazas MIR para resolver el déficit de profesionales sanitarios que afecta a todas las comunidades autónomas, «una reivindicación que he ido exigiendo al Ministerio desde mi llegada al Gobierno de la Generalitat en julio de 2023 ya que son competencia directa del Ministerio de Sanidad y las comunidades asumimos la financiación y la acción formativa». Asimismo, el conseller ha recordado que en la Comunitat Valenciana «estamos dispuestos a formar a un 15 % más de profesionales si se flexibilizan estas unidades docentes».

Por último, Marciano Gómez ha afirmado su predisposición «a sentarnos y hablar de temas que interesan a la ciudadanía, como la falta de profesionales o el problema del Estatuto Marco y poder ir avanzando a favor de la sanidad pública».