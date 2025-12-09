Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Crecida de agua en el cauce del Turia. Jesús Signes

El Gobierno recibe una quincena de cartas para que ejecute el Plan Sur

El Ministerio dilata sus respuestas ante la urgencia de las obras hidráulicas para la Comunitat

Manuel García

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

Todo un 'tour de force' para conseguir la ejecución del Plan Sur con hasta una quincena de misivas que no han logrado su objetivo. El ... Consell ha remitido más de una decena de cartas para lograr el arranque de esta actuación, pero, por el momento, no ha obtenido una respuesta para que estas obras, urgentes para la Comunitat, comiencen a desarrollarse cuanto antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  9. 9 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno recibe una quincena de cartas para que ejecute el Plan Sur

El Gobierno recibe una quincena de cartas para que ejecute el Plan Sur