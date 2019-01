El Gobierno hace una oferta 'in extremis' para abrir las desalinizadoras de Castellón Vista de la planta de Sagunto, que también está parada. / damián torres Acuamed remite una nueva propuesta a los ayuntamientos para no tener que devolver 35 millones de ayudas de la Unión Europea J. SANCHIS Viernes, 1 febrero 2019, 01:08

valencia. El pasado lunes por la noche los ayuntamientos castellonenses de Moncófar, Oropesa, Xilxes, Benicàssim y Cabanes recibían por correo electrónico la última propuesta de Acuamed para poner en marcha las desalinizadoras de Castellón de forma inmediata.

La empresa dependiente del Ministerio de Transición Ecológica está negociando in extremis. Su pretensión es evitar que España tenga que devolver los fondos que la Unión Europea concedió para la construcción de estas plantas. Y el plazo, después de la prórroga conseguida en 2017, no pasa de marzo de este año. En juego están cerca de 35 millones de euros de ayudas de Bruselas.

Según explicó el alcalde de Moncófar, Wenceslao Alós, la última propuesta de Acuamed, que ha construido la planta y se encarga de su gestión, se acerca a las pretensiones de los municipios castellonenses. Es decir, contempla una notable reducción en el precio del agua. La oferta de la empresa pública se situaría en el entorno de los 0,46 euros el metro cúbico y se incluiría también una disminución en las cantidades asignadas a cada localidad. «Es un precio muy lejos de las pretensiones iniciales», explicó Alós quien recordó que Acuamed llegó a pedir un euro por metro cúbico.

Si a las dos plantas castellonenses unimos la de Sagunto, el dinero en juego asciende a 50 millones

Alós indicó que en el caso de Moncófar permitiría aumentar los recursos que recibe el municipio y posiblitar así nuevos desarrollos, en relación a la instalación de una importante empresa azulejera en el término municipal.

En todo caso, las espadas siguen en alto. En este momento los servicios técnicos de los diferentes municipios están estudiando antes de tomar una posición, según explicaron fuentes del Ayuntamiento de Benicàssim.

El paso siguiente se dará el lunes. Se ha convocado una reunión de los cinco ayuntamientos afectados (en la que participarán todos los grupos políticos con representación) para evaluar la propuesta. Si supera esta fase, todavía faltará su aprobación en pleno.

En cualquier caso, Wenceslao Alós explicó que los ayuntamientos siguen pidiendo que el coste de las obras sea asumido por el Estado y no se repercuta en los municipios, algo que este convenio transitorio no contempla. Ahora lo importante es que las plantas se pongan a funcionar antes de marzo para no perder las ayudas europeas.

La desalinizadora de Sagunto se encuentra en una situación similar a las dos de Castellón. También puede perder los fondos europeos (unos quince millones en este caso) si no entra en funcionamiento antes de marzo. Fuentes del Consistorio explicaron que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con Acuamed y que están a la espera de que se les haga una propuesta.

El problema de las tres plantas es común. Están paradas desde que se terminó su construcción porque no tienen clientes. Fueron diseñadas en un momento en el que la expansión urbanística invitaba a pensar en unos fuertes desarrollos que harían necesarios nuevos aportes de agua. No ha sido así. En el caso de la de Moncófar y Oropesa se construyeron también con el parecer contrario de los regantes.

No es la primera vez que se produce esta situación. El Estado español tuvo que devolver en marzo de 2015 cerca de 55 millones de euros en fondos europeos por los retrasos en la desalinizadora de Torrevieja.