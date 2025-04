El Gobierno excluye de las ayudas dana a cientos de agricultores valencianos

Las ayudas por la dana no terminan de llegar al campo. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado que centenares de agricultores ... están recibiendo las cartas de la Agencia Tributaria denegando las ayudas por no encontrarse inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA). Y señalan que también va a pasar lo mismo con las ayudas que concede la Generalitat. «Ya se lo hemos comunicado al ministerio y a la conselleria pero no nos han hecho caso», indican desde AVA.

«La Agencia Tributaria está enviando cartas a agricultores gravemente afectados por la dana en las cuales deniega las solicitudes de ayudas establecidas a los profesionales y empresas damnificadas por este temporal extraordinario», señalan desde AVA. En este sentido, su presidente, Cristóbal Aguado, ha insistido en que «ya había advertido de que estas desestimaciones podían suceder» y reitera a todas las administraciones -al Gobierno central y la Generalitat Valenciana- que «no discriminen a ningún afectado y quiten todas las trampas incluidas en la letra pequeña de los decretos aprobados para que todos reciban su justa y necesaria compensación».

Las misivas de la Agencia Tributaria que están llegando al colectivo agrario llevan por título 'Propuesta de denegación de la solicitud de la ayuda para los afectados por la DANA' y en ellas se especifica que «al no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 11 del Real Decreto-ley 6/2024 (…) se propone la desestimación de la solicitud presentada». Si el agricultor está conforme, la carta indica que «no es necesario que presente ningún documento de respuesta» y «se le notificará una resolución final en el sentido indicado en esta propuesta». En cambio, si el afectado no está conforme, «puede formular alegaciones en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de recepción de este escrito».

La gran mayoría de rechazos se debe a que los agricultores no se encuentran inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA). «Sólo se tiene en cuenta este requisito. No si paga el IRPF, si tiene otras subvenciones agrícolas o paga el seguro agrario. Los desechan por un tecnicismo», explican desde AVA.

AVA-Asaja critica que haya autónomos a los que se les niegan las ayudas directas a autónomos y empresas agrarias, porque no estaban inscritos a fecha 28 de octubre de 2024 en el Censo de Empresarios Profesionales y Retenedores. Hay que recordar que esta línea ya había excluido a más del 80% de los agricultores afectados, por ser jubilados o trabajar en el campo a tiempo parcial. Aguado razona que «si la misma Administración tiene fichados a estos agricultores por hacer la renta o por recibir subvenciones del seguro agrario, de una explotación prioritaria o de cualquier otro apoyo oficial que certifica su actividad profesional, no tiene sentido que por culpa de no tener otro requisito burocrático, que nunca antes les habían pedido, no perciban la ayuda que les corresponde».

En cuanto a las ayudas para compensar la pérdida de renta, el Gobierno también está dejando fuera de las mismas a los agricultores que no estaban inscritos a fecha 28 de octubre de 2024 en el REA y a aquellos casos en los que no constan ingresos procedentes de la actividad agraria durante los últimos años como las primeras instalaciones de jóvenes agricultores, los campos recién heredados o recuperados después de vencer un contrato de arrendamiento.

Y los agricultores se quejan de que lo mismo va a suceder con las ayudas de la administración autonómica. En este sentido, AVA recuerda que la Conselleria de Agricultura también exige la inscripción en el REA para percibir sus ayudas directas a autónomos y sus nuevas ayudas adicionales a titulares de explotaciones de herbáceos, forrajeras y aromáticas, hortícolas y viveros afectados por la dana. Estas últimas, además, no incluyen a todos los polígonos y municipios damnificados.

El asociado Vicente Almancio es uno de los agricultores a los que le han denegado la ayuda por la dana, a pesar de que la riada le causara graves destrozos en sus campos de naranjas en Chiva y Quart de Poblet: «El temporal me arrancó 1.500 plantones de cítricos, me rompió el vallado y me causó daños en las infraestructuras de acceso y riego. Sin embargo, el Gobierno me dice que no tengo derecho a la ayuda porque no estaba en el REA en octubre. Sí estaba inscrito en el 2022 y 2023, pero no en ese momento, pese a que nunca me di de baja y el conjunto de la explotación no había cambiado. Nos hemos puesto en contacto con el Gobierno y la Generalitat para justificar nuestros ingresos agrarios a título principal en los últimos diez años y nos han hecho caso omiso. Es una injusticia».