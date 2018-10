El Gobierno estudia crear una oficina de denuncias de maltrato EFE Jueves, 11 octubre 2018, 01:13

valencia. El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, se comprometió ayer a analizar la posibilidad de crear un oficina de denuncias de violencia de género anexa al Centro Mujer 24 horas de Valencia, «una idea interesante que hay que estudiar junto con el resto de proyectos».

Fulgencio se reunió con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para conocer los detalles del proyecto de la oficina de denuncias y abordar la situación de los menores no acompañados que llegan a la Comunitat Valenciana.

El delegado dijo tomar «buena nota» del proyecto de oficina de denuncias y valoró que «la iniciativa que se encuentra bien respaldada pero que en todo caso, debe ser sometida a análisis».

Sobre violencia de género, Mónica Oltra alertó de que «hay más mujeres asesinadas desde 2003 que se contabilizan, que en toda la historia del terrorismo de ETA». Oltra quiso resaltar el apoyo a la iniciativa del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que tiene «experiencia acumulada» en el trato de las mujeres víctimas de violencia de género.

La idea, explicó, es pilotar en Valencia esta iniciativa para «después también ampliarlo a Alicante y Castellón, al menos a las capitales de provincia».

En cuanto a la llegada de menores no acompañados, el delegado del Gobierno en la Comunitat avanzó que el Ejecutivo está trabajando en «cambios normativos para que los menores extranjeros no acompañados se integren en el sistema». En estos momentos, por ejemplo, el permiso de residencia no incluye permiso de trabajo, «una cuestión que sería necesario modificar», ha apuntado. Fulgencio dijo que «las administraciones deben llevar a cabo un trabajo conjunto».