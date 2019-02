Así se gestó el ninot gigante de Felipe VI

El artista fallero Manolo Martín hace años que pone su arte al servicio de otras disciplinas para demostrar las grandes creaciones que los artesanos pueden llevar a cabo, pero lo que no podía ni imaginar es que trabajaría con los artistas Santiago Sierra y Eugenio Merino para hacer una figura de Felipe VI de 4,5 metros, ni que la obra sería el centro de atención de Arco, la Feria de Arte Moderno.

La propuesta llegó por casualidad, pero el artista valenciano asegura que ha sido todo un reto. Para conocer la historia del 'así se hizo' un ninot de Felipe VI, primero hay que saber cómo llegó el encargo de dos artistas contemporáneos de primera línea como Sierra y Merino.

Manolo Martín detalla que ya conocía a Santiago Sierra «porque colaboré con él en una acción que hizo en el Cabanyal». En concreto, participó en la creación de unas grandes letras en 2012 que formaban la palabra 'Future' de tres metros de alto y 17,5 metros de ancho. Fue una instalación que se plantó y quemó en un solar de 'El Clot', en la calle Doctor Lluch, en plena zona afectada por el entonces proyecto de prolongar Blasco Ibáñez hasta el mar.

La cabeza de cera se creó en una zona restringida del taller para mantener el secreto

Según relata, «Eugenio Merino, artista que realiza esculturas hiperrealistas a personajes como Franco o Fidel Castro, quería hacer una figura en gran formato y Sierra le sugirió que podía contar con la ayuda de un artista fallero».

Como detalla Martín, «cuando realizaron las primeras consultas me dijeron que querían hacer una figura hiperrealista de gran tamaño con técnicas falleras. Al principio no sabía que se trataba de Felipe VI y luego, conforme fuimos cerrando las negociaciones, ya me lo dijeron».

El encargo quedó claro este pasado verano y durante estos meses ha cobrado forma en el taller de la Ciudad Fallera. Como curiosidad, la cabeza de la figura «se ha ido haciendo en una zona muy acotada en el taller, para que no se pudiera ver. De hecho, hay compañeros que han colaborado en el proceso y no sabían que era el personaje del Rey porque lo hemos llevado en secreto. A lo mejor trabajaban en la creación del cuerpo, pero no sabían nada más».

La cabeza está hecha de cera, una de las técnicas que utilizaban hace décadas los artistas falleros, pero que ya está en desuso. «Yo, concretamente, no había hecho antes trabajos en cera. Recuerdo que había un artista, Miguel Ballester, que trabajó mucho para el museo de cera de Madrid e hizo algunas piezas para el museo de Londres», comenta.

En este caso, siguió los consejos del artista Eugenio Merino, y de los artistas Pepe Latorre y Gabriel Sanz, con los que colabora en múltiples trabajos con la firma Caballo de Troya, y que también han participado en este proyecto. Y añade que sólo la cabeza ha llevado casi tres meses de trabajo. «El cuerpo es de cartón y se ha hecho primero el vaciado con molde de escayola y la reproducción de molde de cartón», describe.

Este ninot de gran formato se ha estructurado en varias piezas. Por un lado, las piernas y el cuerpo; por otro, los brazos para poderlo vestir; y además la cabeza y los pies, estos últimos unidos con sacabuch.

Para Sierra y Merino era fundamental la indumentaria del personaje, por eso, se ha mimado hasta el último detalle el traje chaqueta. «La confección la ha realizado una mujer sastre valenciana, Ana Lleti Alarte, y se han empleado 30 metros cuadrados de tela», según indica Martín. Se trata de tela de excelente calidad y lleva su camisa y corbata. Incluso la figura está perfumada con la fragancia que usa siempre el Monarca.

En cuanto al transporte, la pieza se llevó el lunes a Madrid y se montó el martes. Incluso se replanchó el traje una vez puesto en pie para que estuviera impecable en ARCO.

Martín reconoce que es la primera vez que crea un ninot del Felipe VI y recuerda que en 2011 hizo la figura del Rey Emérito, Juan Carlos I, para Na Jordana, esta vez con menos ropa porque en la escena de la falla representaba que estaba en la cola de un aeropuerto realizando el chequeo simbolizando el momento de la muerte que iguala a ricos y a pobres y esperando entrar en el cielo o en el infierno.