Catarroja, tras los efectos de la dana de octubre. EFE/ Biel Aliño

El nuevo 'gemelo digital' de Emergencias permitirá a los ciudadanos consultar las zonas con peligro inminente de inundación o incendio

La Generalitat estrena una herramienta pionera en Europa para predecir inundaciones y catástrofes que se pondrá en marcha en unos días en toda la provincia de Valencia

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:31

La Generalitat va a poner en marcha a lo largo de este mes de septiembre un proyecto tecnológico pionero en toda España para predecir con ... fiabilidad las posibles riadas y catástrofes y ayudar a la prevención y respuesta eficaz, con el objetivo de anticiparse a posibles tragedias como la dana del 29 de octubre. Se llama 'gemelo digital' y va a entrar en servicio en toda la provincia de Valencia en los próximos días, de forma que cualquier ciudadano podrá consultar los datos y gráficos en tiempo real para saber, por ejemplo, si su edificio se puede ver afectado por una riada. A lo largo de la actual legislatura el Consell prevé que también se pueda consultar en las provincias de Alicante y Castellón.

