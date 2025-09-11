El nuevo 'gemelo digital' de Emergencias permitirá a los ciudadanos consultar las zonas con peligro inminente de inundación o incendio

La Generalitat va a poner en marcha a lo largo de este mes de septiembre un proyecto tecnológico pionero en toda España para predecir con ... fiabilidad las posibles riadas y catástrofes y ayudar a la prevención y respuesta eficaz, con el objetivo de anticiparse a posibles tragedias como la dana del 29 de octubre. Se llama 'gemelo digital' y va a entrar en servicio en toda la provincia de Valencia en los próximos días, de forma que cualquier ciudadano podrá consultar los datos y gráficos en tiempo real para saber, por ejemplo, si su edificio se puede ver afectado por una riada. A lo largo de la actual legislatura el Consell prevé que también se pueda consultar en las provincias de Alicante y Castellón.

Hasta ahora este sistema sólo está disponible en alguna zona metropolitana de España y de países del norte de Europa, por tanto Valencia es la primera provincia completa que dispondrá de esta nueva herramienta tecnológica que es el gemelo digital. «Es algo pionero en España con este nivel de detalle, han colaborado catedráticos y expertos de universidades», ha señalado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la presentación del acto este jueves. «Sirve para coordinar las emergencias, evaluar daños y orientar en la reconstrucción. Es la primera provincia que dispone de un sistema de representación digital en toda la provincia. Marcamos más que un hito, alcanzamos la primera fase de un proceso ambicioso, que será la construcción del gemelo digital de toda la Comunitat», ha dicho Mazón. De hecho, el Instituto Cartográfico está trabajando en Alicante y Castellón para ofrecer una visión de todo el territorio.

Este concepto del gemelo digital es una herramienta de realidad con todo detalle «que permite hacer análisis, previsión, pruebas y tomar decisiones certeras sobre el territorio, desde las consecuencias de un incendio, para las lluvias o de planificación territorial», apunta el presidente. «Somos pioneros en innovación geoespacial y con esto se mejora la vida de las personas, permite una gestión responsable. Es un salto cualitativo, dispone de información actualizada, accesible para todos los ciudadanos, tiene un potencial extraordinario. Va a permitir mejorar la gestión de las emergencias, con una planificación territorial y la participación ciudadana inmediata y transparente», ha destacado.

Según el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, esta herramienta «permite trabajar la prevención, la respuesta y la reconstrucción, viendo el nivel de daños que podríamos tener», cuenta. «Puede simular los posibles escenarios, qué efecto tendrían las lluvias en las carreteras, con los diques, cómo afectaría según la altura de la lámina de agua que haya», ha expuesto. «Se podrán hacer simulaciones a 48 horas vista del evento, y con esa predicción podemos ver el impacto previsible en las próximas 24 horas», ha comentado Quílez.

«Con esa información podemos activar los planes locales de los municipios que se pudieran ver afectados, y la previsión de impacto en los edificios. Se podría dar respuesta cuando se está produciendo esa inundación, monitorizar los pluviómetros para ver cuál es el efecto real de esa inundación, cuáles son los daños producidos», ha asegurado. Y no sólo sirve para inundaciones, sino que también puede hacer una simulación del humo, por ejemplo en un accidente industrial, un incendio y ver qué afectación tendría. «Se trata de una herramienta de vital importancia, un avance tecnológico de primera magnitud», ha añadido.

Mazón ha señalado la utilidad de esta herramienta en la planificación de situaciones de emergencia cuando es «necesario tener toda la información posible en vivo». El jefe del Consell ha destacado que es «vital que nuestros cauces y barrancos cuenten con sistemas que sean capaces de aportar datos en tiempo real como el que tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro y que el Gobierno sigue sin implantar en la Comunitat». Por este motivo, ha manifestado que desde el Consell siguen reclamando al Gobierno de España «que invierta en modernizar los sistemas de alerta en los cauces y barrancos, que son de su competencia».

Mazón ha subrayado el objetivo del Consell de que «la reconstrucción sea una palanca tractora para mejorar nuestro territorio y hacerlo más seguro, sostenible y resistente». El president de la Generalitat ha asistido a la presentación del Gemelo Digital de la provincia de Valencia acompañado por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.