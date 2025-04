La Generalitat convoca el Cecopi a las 15.15 horas por el apagón

Burguera Lunes, 28 de abril 2025, 15:09 Comenta Compartir

La Generalitat ha convocado el Cecopi para las 15.15 horas con el objetivo de coordinar desde el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana las actividades vinculadas al apagón eléctrico.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, viaja desde Alicante a Valencia para participar en la reunión.

Emergencias ha recordado una serie de recomendaciones a seguir por la ciudadanía, entre ellas no utilizar el teléfono si no es necesario; guardar batería para emergencias «reales» y no saturar la línea; evitar utilizar el coche o realizar trayectos largos, y hacer uso de una radio convencional para «seguir recibiendo información actualizada».