El general Gan reitera que Defensa no quiere ceder Capitanía a la Generalitat
El máximo responsable militar en la Comunitat recuerda que la competencia para la inspección de Capitanía propuesta por les Corts es del Ministerio de Cultura
Valencia Jueves, 4 octubre 2018

El jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y máxima autoridad de las Fuerzas Armadas en la Comunitat, el general Francisco Gan, ha reiterado hoy que el Ministerio de Defensa no tiene ninguna intención de desmilitarizar el convento de Santo Domingo, sede de Capitanía, para que pase a ser patrimonio de la Generalitat. Este es el deseo de Compromís, el PSPV y Podemos y fue materializado en una Proposición No de Ley (PNL) de Les Corts que sigue su curso administrativo.

Aunque la Conselleria de Educación aseguró hace unos días a LAS PROVINCIAS no tener todavía la respuesta del Gobierno al mandato de Les Corts, Gan insistió ayer en lo que sí se conoce por la vía de respuesta parlamentaria en el Senado. «No hay prevista ninguna desmilitarización ni cesión de las instalaciones del cuartel de Santo Domingo». Esto hace presagiar que la respuesta a Les Corts vaya en la misma línea, aunque oficialmente aún no se conoce.

Pero la PNL también plantea una inspección del convento de Santo Domingo ante una supuesta falta de cautela con algunos elementos de valor histórico atribuida a los militares que trabajan en Capitanía. En este sentido, ha dicho Gan, «el Ministerio de Cultura es el competente a la hora de determinar las inspecciones en este edificio. Si la Generalitat quiere evaluar el grado de conservación, nosotros ni entramos ni salimos, la competencia la tiene quien la tiene». El general ha hecho estas declaraciones en la presentación de los actos militares con motivo del día de la Hispanidad y que conllevarán una nueva apertura de puertas a los ciudadanos del histórico edificio gestionado por el Ejército durante este fin de semana.