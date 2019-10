«He gastado 60 euros en tasas y he tenido que renunciar» Martes, 8 octubre 2019, 23:50

«Te quedas con la sensación de que has tirado el dinero y el tiempo». La frase corresponde a una opositora que participará en la segunda prueba para conseguir uno de los 38 puestos de administración de la Generalitat el próximo 26 de octubre. No concurrirá a la del Ayuntamiento por la coincidencia de fechas pese a que ha pagado las tasas. «Llevo más de 60 euros gastados y he tenido que renunciar», señala. También se preparaba un título de inglés -que cuenta como mérito- al disponer ya del C2 de valenciano, si bien ha optado por centrarse en el examen. «También he tenido que renunciar a la oposición de administrativos de la Administración General del Estado», explica, en referencia al proceso convocado el día 19. Es su manera de centrarse en la oposición que tiene más encarrilada, evitando así la dispersión de su tiempo de estudio.