El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
Una familia numerosa en su hogar. Jaime Insa

La Gala de los Premios Familias XL pondrá el foco en los retos de la vivienda y la conciliación

La entrega de reconocimientos de Fanucova tendrá lugar este jueves en el Palacio de la Exposición de Valencia

R. G.

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:20

Comenta

La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (Fanucova) ultima los últimos preparativos para la Gala de los Premios Familias XL 2025, que se celebrará mañana jueves en el Palacio de la Exposición de Valencia. Este evento bienal le permite poner en valor a las entidades, instituciones y personas que apoyan y defienden a las familias numerosas. Los protagonistas serán los galardonados pero, además, se ha preparado una mesa de expertos que pondrán el foco en los retos que han de hacer frente, como la vivienda, el trabajo y la conciliación.

La gala arrancará con la bienvenida a cargo de Eduardo Hervás, presidente de Fanucova. A continuación, la edil de Familia, Infancia y Educación del Ayuntamiento de Valencia, Mónica Gil, procederá a la inauguración, antes de dar paso al espacio de diálogo y reflexión.

En esta mesa redonda de expertos tomarán parte Angélica Such, directora general de Familia y Adolescencia y Reto Demográfico de la Generalitat; Pedro Hernández, director de Personas y Bienestar de Consum; y Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia y de la cátedra del Observatorio de la Vivienda de la UPV. También se dará voz en este diálogo a Álvaro Maestro, un padre de familia numerosa de categoría especial, y a Paz Trinidad, una madre de la categoría general.

Después llegará el gran momento. Fanucova procederá a la entrega de los premios con los que quiere reconocer a empresas, instituciones y personas que destacan por su apoyo, compromiso y sensibilidad hacia las familias numerosas.

Finalmente, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, procederá a la clausura.

La Gala de los Premios Familias XL pondrá el foco en los retos de la vivienda y la conciliación