A qué hora es el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia y dónde se celebra La Casa Real y los familiares de las 237 personas fallecidas en tres comunidades autónomas tendrán un papel relevante

El funeral de Estado en memoria de las víctima de la dana que ha dejado 237 muertos, varios desaparecidos y decenas de miles de afectados en Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía se celebra coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, el 29 de octubre. El lugar elegido ha sido la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en concreto el Museo Príncipe Felipe, y al mismo acudirá la Casa Real, otras autoridades del Estado y familiares de las víctimas, que serán los protagonistas de este funeral.

En el funeral tendrá un «papel relevante» la Casa Real, encabezada por el Rey Felipe VI y la reina Letizia, y en especial los familiares. El acto arrancará a las 18 horas del miércoles 29 de octubre de 2025 y el funeral se oficiará en memoria de los fallecidos.

Según se desveló en su día, se realiza en un recinto cerrado para evitar imprevisto climatológicos (no hay previsión de lluvias para ese día en Valencia) y habrá cuatro familiares por víctima. Los familiares son de 229 víctimas mortales registrados en Valencia, así como otros fallecidos en Castilla-La Mancha y Andalucía, que serán los protagonistas del homenaje, al que se accederá por medio de invitación personal.

La distribución de las autoridades, según se anunció en su día, será «protocolaria», aunque se desveló que «el único papel relevante será de Casa Real y luego, los familiares».