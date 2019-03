Otras formas de tratar el plástico Los investigadores embarcados en el proyecto. / lp Investigadores de la Politècnica lideran un proyecto sobre reciclaje S. V. Jueves, 14 marzo 2019, 00:49

valencia. Investigadores del Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), lideran un proyecto para impulsar el reciclaje del plástico en Europa y evitar que acabe en el vertedero.

El proyecto, denominado iCAREPLAST, analizará la rentabilidad y eficiencia energética de una gran parte de los plásticos procedentes de residuos urbanos que no se están reciclando en la actualidad. El objetivo no es otro que obtener nuevas materias primas de alto valor añadido para la industria. Según la universidad, cerca del 70 por ciento de los residuos plásticos en Europa (18,5 Mt/año) no se recicla debido a razones técnicas o económicas y se termina enviando a vertederos (un 27 %) o se incinera (42 %). Esta situación acaba por afectar de manera muy negativa al medio ambiente en términos de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero, así como a la percepción social de la gestión, la industria de productos de consumo y los responsables políticos.

El plan prevé una planta piloto de reciclado de plásticos, con el objetivo de generar nuevas materias primas de alto valor añadido para la industria más allá del biodiesel, principal producto que se extraer hoy de este tipo de instalaciones. En esta planta se procesará más de 100 kilos de plásticos por hora.