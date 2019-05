Fomento reactiva expropiaciones para las obras del tren a Zaragoza El proyecto de ejecución de los apartaderos para trenes de mercancías de 750 metros en cuatro estaciones se anunció hace un año ISABEL DOMINGO VALENCIA. Domingo, 19 mayo 2019, 23:52

El Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha convertido en la hoja de ruta que va marcando los pasos del Ministerio de Fomento. En apenas dos días, cuatro expropiaciones para reactivar obras pendientes y una adjudicación para una mejora en una de las líneas de Cercanías (en concreto, la C-1).

Entre las expropiaciones, proyectos para otra conexión de Cercanías (en este caso, la C-2) o para la implantación del tercer carril entre Sagunto y Castellón, que llevaba casi un año licitado. Pero también para reactivar las actuaciones destinadas a la modernización de la línea ferroviaria entre Valencia y Zaragoza, que recientemente lograba la aprobación definitiva de la Unión Europea para que el ramal Sagunto-Zaragoza sea incluido en el mapa de las redes transeuropeas.

Así, el anuncio del BOE hacía referencia a la apertura del periodo de información pública para las expropiaciones del «proyecto constructivo para la adaptación de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza para la circulación de trenes de mercancías de 750 metros de longitud» en los términos municipales de Estivella-Albalat del Tarongers, Teruel, Ferreruela de Huerva y Cariñena, según recoge el texto de la secretaría general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Este organismo, como apuntaba el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Manuel Miñés, «está poniendo orden en el ministerio y expropiando antes de adjudicar y formalizar el contrato de ejecución, acabando con la situación de obras paralizadas y con actas de replanteo negativas por no disponer de los terrenos o con el tapón de obras licitadas ferroviarias sin adjudicar por el mismo motivo».

Porque esta actuación -la de construir los apartaderos en cuatro estaciones- se adjudicó a finales del pasado marzo por un importe de 7,057 millones y un periodo de ejecución de diez meses. A esa cuantía habría que sumar, según datos facilitados por los contratistas, unos 38,35 millones del valor asociados a los materiales que se emplearán, ya que se construirá una nueva plataforma y se renovarán distintos tramos con la sustitución de traviesas y carril, así como la aportación de una nueva capa de balasto.

La obra se licitó en agosto de 2018 y hace más de doce meses que se anunciaba el proyecto. De hecho, en marzo del año pasado, el Gobierno trasladaba por escrito a la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados que ya se encontraba en la fase de información pública.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, más de un mes después de la adjudicación del contrato y transcurrido un año del anuncio, cuando el ministerio, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha reactivado las expropiaciones. Este paso es necesario para poder iniciar los trabajos, previstos para los meses de verano, como informaba LAS PROVINCIAS el pasado miércoles.

Contar con los terrenos

Así, la Ley de Contratos del Sector Público contempla, en su artículo 236, que «en la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podrá iniciar la ejecución de las obras en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa». Es decir, permite comenzar los trámites administrativos del expediente pero no la ejecución de la obra.

La previsión que maneja Adif es realizar los trabajos en la línea Sagunto-Zaragoza en los meses de verano aunque no ha precisado su duración ni se hará un corte parcial o total del tramo, lo que obligaría a buscar itinerarios alternativos para los trenes de mercancías.

Se actuaría tanto en las plataformas para los apartaderos destinados a trenes 750 metros como en cinco terraplenes, lo que, en este caso, permitirá suprimir varias limitaciones de velocidad. Desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel apuntaron que los cortes podrían extenderse entre los meses de julio y octubre.

Junto a la reactivación de esta actuación, Adif tiene actualmente otros tres contratos del plan director de la línea Sagunto-Teruel en evaluación desde finales del año pasado. Se trata del proyecto de instalaciones de señalización y telecomunicaciones en el tramo Sagunto-Bifurcación de Teruel para su adaptación a los trenes de 750 metros (por un importe de licitación superior a nueve millones); el contrato de adecuación de vía e infraestructura del tramo Sagunto-Teruel, con una inversión de 38 millones; y el suministro y transporte de balasto para la renovación de la vía entre Sagunto y Cariñena (2,5 millones).