Fomento anuncia el inicio de las obras de la V-21 y la revisión paralela del proyecto La entrada a Valencia por la V-21. / jesús signes El ministerio asegura que mientras se ejecute la actuación se valorarán las propuestas de los ayuntamientos ISABEL DOMINGO VALENCIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:38

Nuevo capítulo en el proyecto de mejora de uno de los principales accesos a Valencia, en concreto, la V-21, donde la propuesta del Ministerio de Fomento de completar el tercer carril entre Port Saplaya y la capital del Turia (entre Puçol y el Carraixet ya se puso en servicio hace cuatro años) está pendiente desde 2007, cuando se autorizó la redacción de los documentos de trazado y construcción.

Licitada en agosto de 2017 y adjudicada la obra hace unos meses (el contrato no se formalizó hasta mediados de junio) y con la oposición de asociaciones como Per l'Horta y partidos (Compromís, Podemos) al proyecto, el departamento que dirige el valenciano José Luis Ábalos confirmó ayer que el inicio de las obras es «inminente», aunque las mismas fuentes no concretaron la fecha precisa en que comenzarán los trabajos que se prolongarán a lo largo de 4,8 kilómetros.

Ya en septiembre, cuando se formalizó el contrato para los servicios de control y vigilancia de estas obras, se apuntó la posibilidad de que las máquinas entraran a comienzos de este mes una vez formalizadas las actas de ocupación definitivas de los terrenos expropiados. Ayer mismo, el ministerio remarcó que es «inminente».

Ábalos se comprometió en julio a una reunión con el Consell para abordar la situación de la V-21 Los contratistas muestran cautela ante el anuncio por las «complicaciones» que ha tenido la contratación

¿Qué sucederá entonces con las peticiones realizadas por los ayuntamientos afectados para reducir el impacto sobre la huerta? La intención de Fomento es, según concretó ahora, valorarlas «en paralelo» al inicio y desarrollo de la obra en la carretera, ya que no se descarta tenerlas en consideración. Un aspecto que ya avanzó la semana pasada el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, tras reunirse con Per l'Horta.

En este encuentro, Fulgencio trasladó que el ministerio quiere «determinar» con las administraciones afectadas, es decir, Generalitat y ayuntamientos, «cuáles pueden ser las alternativas para las obras de ampliación que tengan menor incidencia para el entorno». Sin embargo, no concretó qué aspectos podrían tenerse en cuenta.

Dos días antes de esa reunión el mensaje ya se había escuchado en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, donde el parlamentario socialista Toni Quintana apuntaba que el departamento de Ábalos está dispuesto a introducir modificados de obra y proyectos complementarios.

Reunión pendiente

Así, aunque comiencen los trabajos en la V-21, el ministerio mantiene sobre la mesa la revisión de la propuesta a tenor de las «inquietudes» que hay, como señaló el ministro Ábalos en su primera visita a Valencia al frente de Fomento. Fue en julio cuando se comprometió a convocar una reunión entre el secretario de Estado de Infraestructuras y el Consell que, hasta el momento, no se ha celebrado.

No obstante, a pesar del anuncio de Fomento, la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana mostró cautela debido a las «numerosas complicaciones» por las que ha atravesado la adjudicación de las obras: se retrasó la apertura de las propuestas técnicas tras el rechazo inicial del Ayuntamiento de Valencia, la formalización del contrato también se demoró y hubo que acudir al procedimiento de urgencia para las expropiaciones porque no se contaba de forma previa con los terrenos. Y es que la Ley de Contratos del Sector Público establece que una obra no se puede ejecutar «en tanto no se haya formalizado la ocupación en virtud de la vigente Ley de Expropiación Forzosa», según recoge el artículo 236.

Además, como recordó el director-gerente de los contratistas, Manuel Miñés, la situación administrativa de la V-21 ha sido similar a la de la ampliación de los accesos al aeropuerto de Alicante-Elche (N-338). Con un acta de replanteo negativa, «el ministerio ha suspendido la anualidad prevista para este año, de dos millones, ya que todavía no se han abonado las expropiaciones», algo que se hará en las próximas semanas. En otras palabras, según los contratistas, «este año no comenzarán las obras previstas». En el caso de la V-21, los Presupuestos del Estado para 2018 contemplan una anualidad de cuatro millones de los 19,5 previstos de inversión total.