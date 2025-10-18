La 'flotilla' por Palestina desembarca en la Albufera

Una 'flotilla' con una decena de embarcaciones ha recorrido este sábado el lago de la Albufera en solidaridad con el pueblo palestino. Compuesta por más ... de doscientas personas, entre ellas algunos de los tripulantes de la delegación que trató de llegar hasta Gaza, las barcas han salido desde los puertos de El Saler, El Palmar, Silla y Catarroja para desembarcar en el mirador de la Gola de Pujol. En este escenario, en el que habían tanto participantes en la acción como turistas haciendo las típicas fotos, se han celebrado albaes y se ha leído un manifiesto.

El acto, bajo el lema 'Albufera, la mar xicoteta. Del País Valencià a Palestina', perseguía «afianzar los vínculos entre territorios», recordando que en los de Oriente Medio también existe una albufera, la del lago Tiberias, «donde exactamente las mismas barcas, con la misma vela latina, navegan y pescan». «Y es que valencianos y palestinos, y todos los pueblos mediterráneos, somos una gran y antigua familia que en momentos tan difíciles como este nos volvemos a juntar y recordamos quiénes somos», destacan los organizadores.

La iniciativa ha sido impulsada por RESCOP, BDS País Valencià, organizaciones de la campaña Ningún Puerto para el Genocidio, Global Summud Flotilla, la Comisión Ciudad-Port, Voces por Palestina, la Comunidad Palestina de Valencia, CAPP, Al-Yudur, la asociación de Usuarios del Puerto de El Saler y otras organizaciones.

En declaraciones ante los medios, los activistas de la Global Sumud Flotilla han reafirmado «los vínculos de dignidad, resistencia, esperanza y compromiso que nos unen» y han llamado a «intensificar» la solidaridad: «Es ahora, cuando la marea está subiendo y las aguas se perciben desbordantes, cuando nuestro compromiso y responsabilidad con el pueblo palestino se hace más urgente».

Por su parte, RESCOP y BDS han insistido en «en la importancia de romper la colaboración y participación de gobiernos, empresas e instituciones en los crímenes de Israel», y han denunciado la llegada, este lunes, del buque Maersk Norfolk al puerto de Valencia, alegando que está «implicado en el transporte de armas a Israel». Las entidades han exigido que se retenga e investigue el barco y también que «se dejen de utilizar nuestros puertos para cometer crímenes», defendiendo el papel de estos «para sostener la vida y conectar a los pueblos».

También han reclamado a los gobiernos español y valenciano que rompan cualquier relación con Israel. «Exigimos que bloqueen y sanciones, y que se sumen a las demandas judiciales. Los culpables del genocidio de Gaza deben ser llevados a la justicia», han señalado.