Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
Las barcas llegando al embarcadero de la gola.

Ver 8 fotos
Las barcas llegando al embarcadero de la gola. Kai Forsterling/EFE

La 'flotilla' por Palestina desembarca en la Albufera

Centenares de personas se trasladan en barcas hasta el mirador de la gola de Pujol en un acto reivindicativo y solidario

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:12

Comenta

Una 'flotilla' con una decena de embarcaciones ha recorrido este sábado el lago de la Albufera en solidaridad con el pueblo palestino. Compuesta por más ... de doscientas personas, entre ellas algunos de los tripulantes de la delegación que trató de llegar hasta Gaza, las barcas han salido desde los puertos de El Saler, El Palmar, Silla y Catarroja para desembarcar en el mirador de la Gola de Pujol. En este escenario, en el que habían tanto participantes en la acción como turistas haciendo las típicas fotos, se han celebrado albaes y se ha leído un manifiesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  2. 2

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  3. 3

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  4. 4 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  5. 5

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  6. 6 Las tormentas con granizo ya descargan en la Comunitat
  7. 7 Una inmobiliaria invertirá 130 millones de euros para construir 500 viviendas en Valencia
  8. 8 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap
  9. 9

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  10. 10 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La 'flotilla' por Palestina desembarca en la Albufera