Flores y toques de campanas, misas, rosarios, momentos de silencio y oración en las parroquias de la dana En Aldaia se concentrarán a las puertas de la iglesia para guardar un momento de silencio mientras las campanas tocan a difuntos, Torrent acogerá un Rosario por las víctimas y en Picanya una corona de flores en una cruz las recordará

Miércoles, 29 de octubre 2025

Momentos de oración y recuerdo por quienes no están y para que la devoción y la religiosidad de cada uno puedan servir como consuelo en estos duros momentos. En la Archidiócesis de Valencia todas las iglesias, parroquias, comunidades religiosas y colegios dedicarán oraciones y todas las misas de este miércoles a los fallecidos en la dana, a sus familias, y a todas las víctimas, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe. Pero especialmente, en las parroquias de las localidades afectadas por la dana el recuerdo a las víctimas y la oración por sus familias se realizará en misas y otros momentos de silencio y oración.

En Aldaia la iglesia mantendrá sus puertas abiertas al paso de una representación de afectados, que realizarán un recorrido para conmemorar el aniversario, y realizarán una parada para guardar un momento de oración silencio, mientras las campanas tocarán a difuntos.

En Picanya, la parroquia Nuestra Señora de Montserrat se unirá antes de la eucaristía de las 19 horas al acto organizado por el Ayuntamiento en la puerta de la iglesia, donde se colocará una corona de flores en una cruz y se encenderán velas.

En Torrent, además, la parroquia de la Asunción ha organizado un Rosario por las víctimas de la dana a las 21 horas.

En Algemesí, además de la eucaristía a las 19 horas en la Basílica de San Jaime por todas las víctimas, se hará una acción de gracias por la solidaridad y la ayuda desinteresada recibida en todo este tiempo.

En Alfafar, la parroquia Santa Fe ha celebrado esta mañana a las diez una misa en sufragio de las víctimas y a las ocho de la tarde lo hará la parroquia Nuestra Señora del Don, con la participación de familiares y vecinos afectados.

En Benetússer, la parroquia Nuestra Señora del Socorro ha organizado la misa funeral por las víctimas en la capilla del Instituto de Ntra. Sra del Socorro a las 19 horas.

La parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sedaví y la parroquia Virgen de Lepanto de Castellar dedicarán la misa de las 19.30 horas.

La parroquia de Santa Catalina de Vilamarxant tendrá la misa funeral a las 19.30 horas.

La parroquia Asunción de Utiel, y la parroquia San Juan Bautista de Chiva, a las 19 horas.

La parroquia Asunción de Nuestra Señora, de Riba-roja del Túria, acogerá una misa a las 19 horas y el Santo Rosario, para tener muy presentes a los difuntos, desaparecidos, damnificados y voluntarios.

Su párroco, Javier Grande, recuerda que «junto a aquel torrente de dolor hace un año surgió también otro río —de solidaridad, entrega y amor— que nos hizo reconocer la grandeza del corazón humano». Por ello, esta parroquia también se une hoy al «dolor de tantos y al mismo tiempo al agradecimiento hacia quienes, saliendo de sí mismos, lo dieron todo y siguen acompañando a quienes tanto sufrieron».

Paiporta, en la parroquia San Jorge Mártir, y la parroquia Nuestra Señora de Gracia en el barrio de La Torre organizaron ayer martes la Misa funeral por los difuntos de la dana para unirse hoy en oración por todas las víctimas.

En Catarroja, el próximo 1 de noviembre, en el Cementerio, se ofrecerá una misa por los difuntos. La parroquia María Madre de la Iglesia también ha organizado una misa de acción de gracias a voluntarios, que tendrá lugar este domingo 9 de noviembre a las 18 horas.