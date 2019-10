Las familias de niños autistas arremeten contra el Consell

valencia. Las familias de niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) presentaron ayer una queja ante el Síndic de Greuges por la «falta de respuesta y compromiso del Consell». La Plataforma Defensa TEA se reunió con el adjunto al Síndic, Ángel Luna, con el objetivo de que el defensor del pueblo investigue e interceda para que el Consell «deje de ignorar a las personas con autismo y de una vez por todas aborde esta situación como se merecen, creando un Plan de Acción con dotación presupuestaria para implementar la Estrategia Nacional de Autismo aprobada en 2015». El colectivo denuncia que la «falta de inversión» está llevando «tanto a la atención de las personas con TEA en centros no especializados como incluso a que las familias acaben renunciando a la tutela de sus hijos cuando son adultos». Además alertó de la falta de los apoyos especializados necesarios en la escuela y de que no hay políticas de empleo y ni de apoyo a estas personas en su vida adulta, como viviendas tuteladas.

Por otro lado, la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova) se reunió ayer con la consellera Mónica Oltra para abordar el retraso de entre cinco y seis meses en la expedición y renovación de los títulos, demora que implica no poder disponer de las bonificaciones a las que tienen derecho. La federación pidió que se inste a reconocer los carnets temporales en cualquier institución (algo que no sucede) y que se tramiten de manera diferenciada las nuevas altas por un lado y las renovaciones y los títulos provisionales por el otro para agilizar su expedición, además de que en estos últimos no sea necesario presentar toda la documentación desde cero. También insistieron en que el objetivo debe ser que la tramitación no sea superior a tres meses.