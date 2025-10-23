Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La familia de Tejero en Valencia: «Está grave pero sereno y tranquilo, en manos de los médicos»

Uno de los seis hijos del teniente coronel lamenta los bulos de su muerte que él mismo ha desmentido en redes sociales

B. G.

Alzira

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:25

«Mi padre se encuentra en un estado grave, pero está consciente, sereno, tranquilo, rodeado de todos sus hijos, de toda su familia». Son declaraciones al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 de Ramón, hijo de Antonio Tejero, quien se encuentra hospitalizado en un hospital privado de Carcaixent desde el pasado lunes.

Ramón ha explicado que su padre ha experimentado una cierta mejoría y que están a la espera de la evolución, «en manos de los médicos». Ha reiterado que se está consciente y que ha recibido todos los sacramentos. De hecho, él mismo, que es sacerdote, le ha dado la extremaunción. «Acaba de comulgar ahora mismo, después de merendar y, dentro de su gravedad, está perfectamente» ha asegurado al programa de Sonsoles Ónega.

Ha indicado que el autor del intento de golpe de estado en febrero de 1981 está acompañado de sus seis hijos, así como de algunos nietos y sobrinos que están llegando hasta el centro hospitalario.

Ramón Tejero también ha aprovechado para mostrar su malestar porque algunos medios han matado a su padre esta mañana y que él mismo ha tenido que desmentirlo a través de sus redes sociales.

El teniente coronel condenado por el golpe de estado del 23-F, de 93 años de edad, estaba viviendo en Alzira con unas de sus hijas y su mujer murió en 2022 en el hospital donde se encuentra ingresado.

