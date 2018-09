La familia del obeso de Turís rechaza la casa que le ofrecen Familiares de Teo, al presentar ayer la denuncia. / jesús signes Los parientes de Teófilo presentan una denuncia en el juzgado contra el Hospital de Manises y Servicios Sociales R. V. VALENCIA. Viernes, 14 septiembre 2018, 01:51

La familia del joven de Turís con obesidad mórbida, Teo Rodríguez, denunció ayer en el Juzgado número 3 de Quart de Poblet que la Generalitat les ha ofrecido una vivienda en esta localidad de l'Horta que «no dispone de los elementos médicos necesarios». La denuncia, que se dirige contra el Hospital de Manises y Servicios Sociales, ahonda en que el centro médico pretende darle de alta «sin estar en condiciones para ello».

La familia, representada por el letrado Manuel Esteban de Zapata Bermúdez & Partners, critica que la vivienda tenga 45 metros cuadrados y sea para vivir él solo. Según los parientes de Teófilo Rodríguez, los Servicios Sociales indicaron en la llamada mantenida en el día de ayer para trasladarles la existencia de esta casa que irían «una vez al día para atenderle», algo a lo que los familiares del joven se niegan. Por eso, solicitan como medida cautelar que Teo permanezca ingresado en el centro hospitalario.

Desde el Hospital de Manises, por su parte, recordaron que se trata de un «ingreso social». Ayer desconocían la existencia de la denuncia, pero insistían en que Rodríguez permanecerá ingresado «hasta que se encuentre una solución adecuada y acordada por todas las partes». Fuentes del hospital explicaron que la implicación del paciente y su familia es clave «para que mejore su salud».

La hermana del joven insiste en que siga ingresado hasta que encuentren una casa adecuada para Teo

Mientras, desde la Conselleria de Igualdad indicaban que tampoco tenían constancia de ninguna denuncia. Sí confirmaron que se comunicó a la familia del joven una opción de vivienda.

«Estamos buscando un recurso que se adapte a sus necesidades», indicaron las mismas fuentes, que dijeron que se les había trasladado una opción y estaban a la espera de respuesta de la familia: «Es un ofrecimiento verbal no en firme». No concretaron detalles sobre la vivienda que se le había ofrecido, si bien apuntaron que con anterioridad ha habido otras propuestas que no han convencido.

La historia de Teófilo Rodríguez se remonta a agosto. En el Hospital de Manises estuvo ingresado con insuficiencia respiratoria. Tras darle el alta el joven fue trasladado a Turís en un camión de mudanzas. La situación desencadenó el descontento de la familia y el mismo Teo decía en una entrevista en LAS PROVINCIAS, que se había sentido «un mueble: El tema del transporte fue bochornoso.

Me sentí igual que si fuese un mueble. Ni a un animal se le transporta así». Posteriormente, volvió al centro sanitario de la comarca de l'Horta donde permanece. Pero la familia quiere que siga en el hospital hasta disponer de un domicilio donde pueda ser atendido en condiciones.

En el tema ha terciado incluso la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, cuando planteó la alternativa de buscar residencia para Teo, si bien la familia se mostró más partidaria de una vivienda adaptada.

Desde Sanidad siempre han defendido la «correcta actuación de la asistencia prestada a través de un equipo multidisciplinar». Sobre el traslado señalaron que no se pudo hacer en otro vehículo porque ni en la Comunitat ni en el resto de España existe un «vehículo de transporte sanitario que tenga las dimensiones requeridas».