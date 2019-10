Faltan trabajadores sociales en hospitales y centros de salud Jueves, 3 octubre 2019, 00:31

Los tres colegios oficiales de Trabajo Social de la Comunitat han pedido a la Conselleria de Sanidad que incorpore en el sistema sanitario público más trabajadores sociales de manera inmediata. Este colectivo profesional afirma sentirse «decepcionado con la conselleria por no haber actuado en las constantes peticiones de contratar más profesionales del Trabajo Social para los centros públicos, que no pueden ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones a toda la población». Lamentan que, mientras dure esta situación, la calidad de la atención a las personas «dependerá de la zona en que viven, ya que no todos los centros sanitarios públicos cuentan con trabajadores sociales sanitarios».