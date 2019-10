La falta de limpieza de las acequias agrava el daño ambiental en la Albufera Dos barcas permanecen amarradas en la laguna. / irene marsilla Los agricultores alertan de que la vegetación impide discurrir el agua y lamentan las trabas de la administración para actuar en el parque JUAN SANCHIS VALENCIA. Jueves, 17 octubre 2019, 01:08

Los agricultores también cuestionan la situación de la Albufera. Aunque consideran que se ha producido una mejora en los últimos años, critican las trabas de la administración que en su opinión están repercutiendo negativamente en la conservación.

Miguel Minguet, responsable de la sectorial arrocera de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y miembro de la junta rectora del parque, cuestionó algunas de las cortapisas que se están poniendo desde las administraciones. En este sentido, denunció el estado de las acequias. «Están colmatadas por sedimentos y la Conselleria de Medio Ambiente no nos permite siquiera retirar la vegetación que dificulta el paso del agua», explicó el dirigente de AVA.

Una de las consecuencias es que el agua se estanca y no circula. Con ello, se reduce la cantidad de oxígeno con graves daños en la biodiversidad. Minguet apuntó que muchas las bombas de extracción no pueden trabajar. «Como el agua no circula sólo pueden sacar la de su alrededor y luego trabajan en seco», aclaró el representante de los agricultores.

Minguet denuncia que la profundidad de los canales es cada vez menor por el cúmulo de sedimentos Critica el «acoso y derribo» a la Junta de Desagüe, una institución centenaria «que debería ser apoyada»

Otro de los problemas de las acequias es que se encuentran colmatadas por los sedimentos «y tampoco las dragan». Minguet apuntó que tradicionalmente los agricultores los habían sacado y depositado en los campos. «En muchas zonas ya no pueden pasar las barcas», aclaró el dirigente agrario.

El análisis de Minguet coincide con el realizado por expertos de la Universitat Politècnica de València que aconsejan dragar el lago para conseguir profundidad y facilitar la proliferación de especies animales y vegetales y actividades como la pesca, tal y como señaló este periódico el pasado domingo. Esta solución no es compartida por las administraciones que aluden, entre otras razones, al elevado coste económico de la actuación.

Minguet señaló que la Junta de Desagüe está siendo sometida a «un acoso y derribo» y sufre la incomprensión tanto de la sociedad como de las administraciones. En este sentido, denunció las cortapisas que se están poniendo a sus actuaciones de forma que este año han estado a punto de perder la cosecha.

Indicó que una de las tareas de esta junta es controlar los niveles de agua de forma que cuando se prevén lluvias torrenciales se suele desaguar para evitar desbordamientos. Con las lluvias del pasado septiembre «no se hizo y el agua desbordó las motas. Afortunadamente no se rompieron», aclaró Minguet.

El representante de AVA indicó que esta situación se produjo por la imposición de unos niveles de agua mínimos para evitar la salinización de laguna. «Los primeros interesados en que no haya una intrusión salina en el lago somos nosotros, los arroceros. Nos jugamos nuestro trabajo y nuestro patrimonio», indicó Minguet que aprovechó para recordar que si la Albufera existe es gracias a la labor que han hecho los agricultores durante cientos de años.

También lamentó la actitud del Ayuntamiento de Valencia al intentar abandonar la Junta de Desagüe. «Es una institución centenaria que tendría que estar apoyada por las instituciones», afirmó.

Por otro lado, Minguet criticó el funcionamiento de la junta rectora del parque, que consideró «poco operativo». Además, criticó que se reúne en muy pocas ocasiones y consideró que es un lugar complicado para el diálogo al estar integrado por cuarenta personas. De hecho, el hasta ahora presidente, Víctor Navarro, ha presentado su dimisión al parecer por la inoperancia de este organismo.

Miguel Minguet señaló que hasta el momento la Conselleria de Medio Ambiente no ha consultado con ellos la elaboración del nuevo plan de uso y gestión del parque, derogado en parte en 2012. Este documento determina las actividades que se pueden realizar en este espacio protegido por lo que el sector agrícola está especialmente interesado en su redacción. «Queremos dejar clara nuestra posición, ya que nos jugamos mucho», señaló el delegado de AVA.