«La falta del certificado me ha impedido cobrar la pensión»

Con ceguera total de un ojo, artrosis y serios problemas de movilidad, el día a día de Inma Alabau, vecina de Picassent, no es fácil. Pero su ya delicada situación se vio seriamente agravada por el retraso a la hora de obtener la valoración de su grado de discapacidad. «Lo solicité en noviembre de 2016 y hasta abril de 2018 no me llegó la resolución, un documento que, efectivamente, dice que me elevan el grado del 40 al 69% porque mi situación ha empeorado», describe. En este tiempo, al no contar con el certificado, no ha podido beneficiarse de la pensión no contributiva, unos 380 euros mensuales, que hubiesen significado una pequeña ayuda para esta madre de tres hijos, dos de ellos menores. «En este tiempo me han tenido que ayudar los servicios sociales, porque en mi situación encontrar trabajo es imposible. Me han pagado recibos de agua, luz o gas, me han ayudado con el alquiler y hasta me han dado cheques para comprar comida», añade. Una situación similar viven dos hermanos de Almoradí, José Antonio y Miguel Ángel Ruiz, ambos afectados por una poliquistosis renal. El primero de ellos tuvo que esperar el certificado durante 14 meses, pero el segundo acumuló casi dos años de demora. En el caso de Miguel Ángel, carecer de esta valoración le ha originado un serio problema económico. Según José Antonio, «mi hermano tenía un seguro de vida que se haría cargo de la hipoteca si sufría algún problema de salud que le impidiera trabajar. Sin embargo, al no contar con el certificado, ha estado estos dos años sin poder pagar la hipoteca y sin que el seguro se hiciese cargo de ella, lo que ha hecho que aumente la deuda en 14.000 euros».