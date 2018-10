Fallece Manuel Fandos, el árbitro que se entregó a su gran pasión: el arte Columnista de LAS PROVINCIAS durante los años 90, expuso sus obras en Nueva York, Boston, Osaka o Chicago TONI CALERO Valencia Domingo, 7 octubre 2018, 12:07

El árbitro internacional y artista Manuel Fandos Hernández falleció ayer en Valencia, su ciudad natal, a los 79 años de edad. Inquieto y polifacético, Manolo Fandos formó parte de la denominada nueva ola del arbitraje español, junto a Guruceta, Pes Pérez, García de Loza o Soriano Aladrén entre otros, a finales de los años 70 y principios de los 80. Con un punto irreverente y polémico, Manolo Fandos llegó a ser sancionado «por hacer declaraciones» cuando estaba prohibido, tal y como recordaba él mismo en un reportaje publicado en LAS PROVINCIAS en 2010.

Su nivel como colegiado le elevó a la máxima categoría y, posteriormente, se convertiría en trencilla internacional. Fandos incluso llegó a arbitrar una final de la Copa Libertadores, el trofeo más prestigioso del fútbol sudamericano. Su particular visión del fútbol y la experiencia acumulada quedaron demostradas en las columnas de opinión que publicó en LAS PROVINCIAS en los años 90.

«Era súper activo, no podía estar quieto. Todo lo hacía con generosidad, era alguien muy especial», recuerda Chimo Ballesta, uno de sus grandes amigos. Manolo Fandos compaginó el arbitraje con su profesión, el interiorismo, al tiempo que no descuidaba su gran pasión: el arte. En Valencia expuso en multitud de museos (Atarazanas, Benlliure, Llotjeta o el Museo de la Ciudad) y sus cuadros llegaron a lugares tan dispares como Nueva York, Osaka, Boston o Chicago. «El mar era su principal fuente de inspiración. En cuanto a la técnica, era un innovador nato, sus obras no podían dejarte indiferente», asegura Ballesta. Hizo difuminaciones de flores en óleo, combinaciones con fibra de vidrio o figuras abstractas. Por supuesto, siempre con relieves. Reconocido en la sociedad valenciana, Fandos pintó cuadros para deportistas que vestían su indumentaria. Camarasa, Sempere, Aspar, Quique o Engonga fueron algunos de los que posaron para Fandos, que en su casa de l'Eliana, hace tan sólo unos meses, recibió la visita de Camarasa y Parejo porque el capitán del Valencia también quería un cuadro del artista.

La misa funeral se celebrará mañana, a las 18:30 horas, en el tanatorio municipal de Valencia.