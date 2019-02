El expresidente de la concertada, procesado por pagos irregulares El auto sigue adelante con la acusación del abogado de la Generalitat por contratos ficticios a profesores que en realidad trabajaban para la patronal R. V. Miércoles, 27 febrero 2019, 00:04

El juzgado de Instrucción 3 de Valencia ha procesado al expresidente de Feceval José Manuel Boquet por la contratación irregular de profesores que, en realidad, no daban clase en ningún centro educativo sino que realizaban labores para la propia patronal de la concertada. El auto pone fin a la investigación y da traslado a las partes para que presenten sus respectivos escritos de acusación y pidan la apertura de juicio. La resolución judicial también incluye a la propia entidad como persona jurídica. La decisión del juzgado, que analiza unos hechos ocurridos durante la etapa del PP, era esperada. El instructor no tenía otra opción después de que en el verano de 2017 dictara un auto en el que archivaba el procedimiento. Anticorrupción, que había iniciado este procedimiento dividido posteriormente en varias piezas a raíz de una denuncia de Compromís, cambió de criterio tras la instrucción y no apreció indicios para continuar con la vía penal.

Pero la Abogacía de la Generalitat, en cambio, recurrió el sobreseimiento. La Audiencia de Valencia le dio la razón. La Sala entendió que sí existían indicios de criminalidad para mantener la causa abierta contra los responsables de la patronal. Tras este pronunciamiento, la causa estaba abocada a la celebración del juicio oral.

La Generalitat sostiene que Boquet se saltó el convenio que existía con la Administración y contrató, a través de diferentes colegios, a cuatro personas que nunca dieron clase a los alumnos ni tampoco sesiones de formación al profesorado sino que trabajaban directamente para Feceval en diferentes tareas administrativas. Es decir, la Conselleria de Educación pagaba del erario a unos profesionales que no se dedicaban a la docencia.

Estas irregulares incorporaciones se tramitaron a través de los centros Jardín SL, Centro de Estudios Cervantes, Instituto Técnico Profesional Pax SL y Sedaví SL. Los contratos recogían que la relación laboral era la de ser profesores. De igual forma, el propio Boquet también cobró supuestamente durante diez años sin dar clase, según la resolución judicial.