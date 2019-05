Expertos reclaman que los colegios pongan más medios para detectar el acoso escolar La jornada en el CEU sobre bullying revela la necesidad de estudios preventivos para atajar el problema en sus fases iniciales J. MOLINS Viernes, 10 mayo 2019, 01:20

valencia. El acoso escolar es uno de los grandes problemas que afectan a los centros académicos de la Comunitat y por ello ayer se reunieron los principales expertos en la lucha contra el bullying en las I Jornadas Iberoamericanas sobre violencia y acoso escolar organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Para Iñaki Piñuel, uno de los principales expertos europeos en la investigación y divulgación de este asunto, la clave es que los colegios deben «dejar de trivializar el acoso escolar como algo normalizado y deben poner más medios para detectarlo en las fases iniciales y evitar que se desarrolle, anticiparse con protocolos preventivos», asegura.

Según los estudios, un 90% del acoso es psicológico y el 10% físico y afecta a muchos más niños en quinto y sexto de Primaria, después se va reduciendo «hasta que en bachiller se centra en unas pocas personas pero de manera mucho más destructiva», indica Piñuel, que asegura: «Los centros deben dotarse de prevención, no pueden resignarse a que este problema exista oculto. No enviamos a los hijos a una guerra sino al colegio, hay adultos que tienen la responsabilidad de que no se produzca. Los centros tienen que establecer medidas en las primeras fases para atajar a tiempo el problema».

En el encuentro (en el que participó el redactor de Educación de LAS PROVINCIAS, Ximo Batista, en una mesa redonda sobre el papel de la prensa) se expuso que los daños psicológicos son más duraderos que los físicos. «Un niño tiene que acudir cada día al colegio sabiendo que le van a insultar, decir motes es un sistema de tortura de gota a gota que va minando su salud psíquica y su rendimiento académico, es la primera causa de abandono escolar», analiza Piñuel. «El bullying es lesivo y moralmente inaceptable. El acoso y la violencia psicológica es verdadera violencia. No es tan evidente como la física. El hostigamiento verbal, los motes, las amenazas, todo queda oculto como un iceberg, y no recibe tanta atención de los educadores porque no se ve, pero estamos obligados a prevenirla», argumenta Piñuel.

Según Óscar Cortijo, responsable del CEU de la detección temprana del acoso, «los educadores necesitan más formación y deben estar atentos en esos primeros momentos del acoso. Deben controlar no sólo el aula, sino el patio, las rutas de autobuses, todo lo que rodea al centro», expresa. Además, pone de manifiesto que las redes sociales «amplifican el acoso» y que las familias de los acosadores «deben participar en la reconducción para detener el problema».

Para los expertos, uno de los grandes errores es la victimización secundaria que hacen los profesores. «Al niño acosado sólo le queda la paralización, ya no habla en clase, no quiere jugar, ni lo intenta, y algunos educadores dicen que no sabe integrarse en los grupos, que tiene un déficit. Es una cadena de errores», lamenta Piñuel. Malas praxis que se confunden con hiperactividad, problemas neurológicos, esos daños invisibles llevan a que el responsable del centro crea que el niño es un problema. Y el experto explica: «Pero el daño es efecto de lo que otros le hacen y lo que nadie impide que hagan. El estrés es la secuela más habitual». Según los estudios, uno de cada cuatro acosadores comete delitos cuando es adulto.